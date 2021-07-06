«الطيبي» سكرتيرا عاما للدقهلية.. وتوجيه مهم من وزير التنمية المحلية

كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، المهندس نبيل محمد الطيبي سكرتير عام مساعد أسيوط، بالعمل سكرتير عام محافظة الدقهلية، بعد ما يقرب من عمله 3 سنوات سكرتيرا مساعدًا في محافظة أسيوط.

وجاء ذلك ضمن حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، التي تضمنت نقل وتعيين نحو 17 قيادة محلية بمحافظات: «الدقهلية، دمياط، والجيزة، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والإسماعيلية، وكفر الشيخ» فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بكافة محافظات مصر؛ بما يسهم فى ضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها.

مناصب شغلها المهندس نبيل الطيبي

وشغل المهندس نبيل محمد الطيبي، العديد من المناصب الإدارية، كان آخرها سكرتير عام مساعد لمحافظة أسيوط، من 2 سبتمبر 2018 إلى اليوم، وقبلها شغل منصب رئيس مركز ومدينة أسيوط في عام 2017، وهو من مواليد محافظة المنيا، وحاصل على بكالوريوس العلوم عام 1984.

«الطيبي» خلفا لـ«النوري»

وجاء «الطيبي» خلفا للواء عبد القادر النوري، وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، والذي شغل المنصب من عام 2020.

الشعراوي: تقييم أداء القيادات المحلية مستمر

من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن إجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف محافظات مصر مستمرة، ويتم الدفاع بالقيادات المتميزة في عملها إلي المناصب القيادية؛ من أجل تقديم أقصي جهود ممكنة لخدمة المواطنين في كافة ربوع مصر، ومحاسبة أي مقصر في عمله.

وشدد على القيادات الجديدة ضرورة التواجد بين المواطنين باستمرار، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.