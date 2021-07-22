«الإنتاج الحربي» تحل أزمة الكثافة ونقص الفصول في 100 منطقة

تعاون وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في توفير «فصول متنقلة» لحل أزمة قرابة 100 منطقة تواجه كثافات بالفصول ومناطق أخرى نائية تعاني من نقص الفصول التعليمية الموجودة بها.

تصنيع فصول متنقلة لحل أزمة كثافة الفصول ونقصها ببعض المناطق

وقال اللواء مهندس رفيق رزق عبده، رئيس «200 الحربي»، لـ«الوطن»، إنه يتم توفير أي احتياجات قد تطلبها وزارة التعليم من مصنعه في أسرع وقت ممكن، إيماناً من الوزارة بأهمية المشاركة في تسخير فائض طاقتها الإنتاجية في دعم المشروعات التنموية والخدمية للدولة المصرية.

ووصف «اللواء رفيق»، الفصول المتنقلة التي يعمل مصنعه على إنتاجها، وتوفيرها لصالح وزارة التعليم، بأنها «حل سريع» لمواجهة مشكلتي نقص الفصول أو الكثافات الطلابية العالية في بعض الأماكن، موضحاً أن الوزارة تتعاون مع مصنعه في إنتاج وتركيب قرابة 100 فصل متحرك، مع الاستعداد لأي كميات أخرى قد تطلبها «التعليم».

ولفت رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، إلى أن جهود المصنع في العمل على الفصول المتنقلة أسفرت مؤخراً بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية عن تصنيع فصل تعليمي متنقل من المنتجات المحلية بالكامل.

مواصفات الفصول المتنقلة

ويقول «اللواء رفيق»، إن المصنع راعى الجانب النفسي لكل من الطالب والمعلم خلال تصنيع وإنتاج «الفصول المتنقلة»، موضحاً أنه يتم دهانها بـ«ألوان مبهجة» لـ«تحبيب» الطلاب في الفصل المتنقل، وعدم شعوره بأنه غريب عليه، كما أنها مزودة بكل ما يوفر الراحة لصالح كلاً من الطالب أو المعلم.

ويوضح أنه يتم تزويد الفصول المتنقلة بـ«شاشة سمارت»، يقوم المعلم بعرض المادة العلمية عليها، والتفاعل مع الطلاب أولاً بأول، مشدداً على أنها تضم «أحدث التقنيات التكنولوجية المتوفرة» في هذا الصدد.

ويلفت إلى وجود كراسي مريحة للطلاب داخل الفصل، مع إمكانية تركيب «تكييف» أو «مراوح» فيه حسب حاجة العميل، فضلاً عن إنارة ليد توفر مستلزمات العملية التعليمية، وأيضاً توفر الطاقة الكهربائية.