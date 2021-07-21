مواصفات وأسعار «بروتون ساجا» في السوق المصري: 3 فئات ومحرك رباعي

يضم السوق المصري العديد من أنواع السيارات المختلفة، من كافة المصنعين حول العالم، سواء كانت السيارات الصينية أو الكورية أو اليابانية أو الأوروبية، وضمن الشركات التي تحتفظ بمبيعات قوية داخل السوق تبرز شركة بروتون الماليزية، وخلال السطور التالية تستعرض "الوطن" أسعار ومواصفات بروتون ساجا 2021.

مواصفات بروتون ساجا

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الـسيدان، وتأتي بثلاث فئات داخل السوق المصري وأسعارها كالآتي:

الفئة الأولى: مانيوال بسعر 167 الف جنيه.

الفئة الثانية: أوتوماتيك بسعر 189 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: أوتوماتيك بسعر 205 آلاف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1300 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 120 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4331 ملم طول، 1689 ملم عرض، 1491 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات 2465 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 420 لترًا، وسعة خزان الوقود 40 لترًا.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 9.2 ثانية.

- تبلغ سرعة السيارة القصوى 215 كيلومتر/ ساعة.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم حوال 5.6 لتر من الوقود.

- السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إليكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية).

- تمّ تجهيز السيارة بالعديد من المواصفات من بينها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية، والتحكم في مستوى الإضاءة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك، المقابض الخارجية من الكروم، تكييف أوتوماتيك ديجيتال، كسوة المقاعد من الجلد.