أرسل اللواء أركان حرب عاطف عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء، كتابًا دوريًا لجميع الوزراء والمحافظين يخطرهم فيه بموافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء خلال المواعيد المُقررة مسبقًا للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

كان من المُقرر أن تغلق باب استقبال المستندات الخاصة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح آخر شهر يونيو المنصرم.

مد مهلة استكمال مستندات طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأوضح أمين عام «الوزراء»، في كتابه الدوري، أن القرار يأتي في إطار التيسير على المواطنين، وإلحاقًا بالتوجيهات السابقة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها.

وذيل الكتاب الدوري بتاريخ 30 يونيو الماضي.

كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أصدر تصريحات صحفية مساء يوم الخميس الماضي، بشأن موافقة «مدبولي» على مد فترة قبول مستندات ممن قدموا طلبات التصالح في مخالفات البناء.

التصالح في مخالفات البناء فرصة للمخالفين

واعتبر محافظ البحيرة، في تصريحاته، أن المواطنين ممن تقدموا برغبتهم في التصالح أمام فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم بالتصالح مع الدولة وفقاً لنصوص القانون.

وطالب«آمنة»، المواطنين بسرعة استكمال المستندات اللازمة لاتمام طلب التصالح الخاص بهم خلال الشهر الجاري، ومن المُقرر غلق باب قبول المستندات بنهاية الشهر.

البحيرة تتصدر طلبات التصالح في مخالفات البناء

ولفت إلى وجود أكثر من ربع مليون طلب تصالح في مخالفات البناء في نطاق محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أنها تتصدر طلبات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وفي الوقت ذاته لوجود حرص كبير من المواطنين على توفيق أوضاعهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيه قرارًا وزاريًا اليوم بشأن الإجراءات المتعلقة باشتراطات البناء الجديدة.