محافظ دمياط: مد مهلة استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء خلال المواعيد المقررة للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح لمدة شهر، ينتهى بنهاية يوليو الجارى.

وأوضحت «عوض»، أن هذا القرار جاء للتيسير على المواطنين وتطبيقًا لأحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وناشدت المواطنين ممن سبق لهم تقديم طلبات التصالح فى المواعيد المقررة بسرعة استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة، مشيرة إلى أن التصالح يُعد فرصة حقيقية لتقنين أوضاع مخالفات البناء.

تذليل العقبات

ومن جانبها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، في تصريح سابق، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تقدم بها المواطنون في المجتمعات العمرانية الجديدة، 68 ألف طلب في أجهزة المدن الجديدة، حتى 31 مارس 2021، وأن إجمالي المبالغ المحصلة بلغت نحو 2 مليار و433 مليون جنيه.

وتابعت: «نحاول تذليل العقبات، وطوعنا القانون قدر الإمكان لصالح المواطن طالما لديه جدية، وتيسير إجراءات توصيل المرافق».

وفي سياق الحديث عن أسباب البطء في البت بطلبات التصالح على مخالفات البناء، قال اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية: «هناك مشكلة للمهندسين في مسألة المقابل المادي، كما أن هناك مشكلة في نقابة المهندسين بالنسبة للاستشارين، لأن اللجنة التي تبت في طلبات التصالح تكون برئاسة استشاري، وهي لجنة خارج الجهاز الإداري للدولة ولا سلطة لنا عليه».

وأضاف، أن المحافظات بذلت مجهودا في تلقي الطلبات، وكانت تعمل على مدار الساعة، رغم كورونا.