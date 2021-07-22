امتيازات يحصل عليها الطالب بكلية الشرطة: منها مكافأة طوال فترة دراسته

بدأت وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة من الذكور والإناث الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام السابق (2020)، وحتى يوم الخميس الموافق 12 أغسطس المقبل، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وتستعرض «الوطن»، في هذا الصدد، التيسيرات والمزايا المُقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة على النحو التالي:

المزايا الخاصة بقسم الضباط المتخصصين

ويتمتع طلاب القسم بالمميزات الآتية:

- منح الطالب طوال فترة دراسته مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.

- يُمنح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة.

- يُعين الخريج ضابط بهيئة الشرطة برتبة مُلازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

ويتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها ما يلي:

- رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته.

- رعاية رياضية من خلال الاشتراك في نوادي الشرطة على مستوى الجمهورية.

- رعاية اجتماعية «المصايف - الحج - العمرة - الرحلات».

- رعاية ثقافية «السماح بالدراسات العليا والبعثات».

التيسيرات المُقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة

- إعلان نتائج جميع الاختيارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيرًا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

- طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين يحتوي على كل الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتم تسليمه مع ملف التقديم.

- طباعة دليل الطالب للمعلومات العامة الذي يحتوي على معلومات عن مصر وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة.

- إعداد منفذ لاستخراج صُحف الحالة الجنائية.

- إعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق.

- إعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري.

- إعداد منفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق.

- تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية «الرئيسية - رقم 5» للرد على استفسارات المترددين.

- إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم.

- توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات الالتحاق (24109102 - 24109117).

ويمكنك الاطلاع على إجراءات الالتحاق بكلية الشرطة من هنــــــــا.