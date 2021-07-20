بدأ اليوم.. خطوات تقديم طلاب الثانوية العامة إلكترونيا في كلية الشرطة

بدأت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة من الذكور والإناث الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام السابق (2020)، وحتى يوم الخميس الموافق 12 أغسطس المقبل، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وتستعرض «الوطن» خطوات التقدم إلكترونيًا لكلية الشرطة لطلبة الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على النحو التالي:

خطوات التقديم في كلية الشرطة 2021

- الدخول إلى رابط التقديم من هنــــــــا.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

- تظهر للطالب البيانات الخاصة به التي تتضمن «الاسم - المجموع الحاصل عليه في الثانوية - اسم المنطقة التعليمية».

- يختار الطالب يوم من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.

- يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السري الخاص به الذي سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية.

- ينوه للطالب بطباعة الإفادة الدالة على قيامه بالتقدم للالتحاق بالكلية والتي تحتوي على «اسم الطالب - رقم القيد - رقم اللجنة - تاريخ اختبار القدرات - تعليمات الأمن» من خلال الموقع المشار إليه.

- ينوه للطالب بضرورة إحضار «4 صور مقاس 4×6 - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومي - شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل».

- ينوه للطالب بطباعة نموذج طلب الالتحاق بالكلية، والقيام بملء البيانات المطلوبة، على أن يقوم الطالب بإحضار طلب الالتحاق عند حضوره لمقر الكلية.

- عند حضور الطالب للأكاديمية، يسمح له بالدخول من البوابة رقم (5) بعد التحقق من حمله نموذج طلب الالتحاق، والتحقق من شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ثم يتوجه لمنافذ سداد الرسوم للحصول على ملف التقديم والنماذج الخاصة بوثائق التعارف.

- يتوجه الطالب لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة ويسمح له بموجبها التردد على الأكاديمية.

- في ذات اليوم يتوجه الطالب لمقر اختبار القدرات.

- ولمعرفة نتيجة اختبار القدرات يجب الدخول على موقع الأكاديمية المشار إليه عن طريق الرقم السري والرقم القومي، وفي حالة نجاح الطالب يتحدد له موعد اختبار المقاس والقوام، وفي حالة رسوبه لا يحق له الإعادة.

- يتوجه الطالب إلى مقر لجنة اختبار المقاس وفي حالة اجتيازه بنجاح يتوجه لأداء اختبار القوام وفي حالة رسوبه لا يحق له الإعادة.

- ولمعرفة نتيجة القوام يجب الدخول على موقع الأكاديمية، وفي حالة اجتيازه بنجاح يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه 4 صور شخصية وبطاقة الرقم القومي وبطاقة التردد ووثائق التعارف الخاصة بإجراء التحريات التي جرى استلامها مع ملف التقديم، والإقرارت الموجودة بالملف، لاستكمال إجراءات التقديم باللجنة قبل تحديد موعد الكشف الطبي.

- في حالة رسوب الطالب في اختبار القوام يحق له الإعادة دون رسوم ويجري تحديد موعد الإعادة إلكترونيًا.

- يحضر الطالب لأداء الكشف الطبي ومعه بطاقة التردد وعدد 2 صورة شخصية وبطاقة الرقم القومي.

- في حالة اجتياز الطالب للكشف الطبي يتوجه في اليوم التالي لأداء الاختبار النفسي.

- في حالة رسوب الطالب في الكشف الطبي يحق لع الإعادة بعد سداد الرسوم المقررة، ويجري تحديد موعد كشف الإعادة من داخل لجنة الكشف الطبي.

- في حالة اجتياز الطالب للكشف النفسي، يجري تحديد موعد اختبار السمات الشخصية «بطارية 1 - بطارية 2» من خلال موقع الأكاديمية، وفي حالة رسوبه لا يحق له الإعادة.

- في حالة اجتياز الطالب لبطاريتي السمات الشخصية يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة بع ومعه 4 صور شخصية وملف التقديم بعد استيفائه وإرفاق كافة المستندات، لتحديد موعد الاختبار الرياضي.

- في حالة اجتياز الطالب للاختبار الرياضي يتحدد له موعد الكشف الطبي المتقدم، وفي حالة رسوبه يحق له الإعادة بعد سداد الرسوم المقررة، ويتم تحديد موعد كشف الإعادة من داخل لجنة الطالب.

- عقب انتهاء الطالب من الكشف الطبي المتقدم، يتوجه لإجراء اختبار تحريري عن طريق الحاسب الآلي في دليل الطالب للمعلومات العامة «الذي سيتم تسليمه مع كراسة الالتحاق» في الموعد المحدد، حيث تقوم اللجنة بالمفاضلة بين الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر فيهم شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة لهم ولأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية.