محمد عبد الجليل: زيادة نسبة إشغال السينمات ساهمت في زيادة إيرادات الأفلام

قال الكاتب الصحفي محمد عبد الجليل، محرر الشؤون الفنية في «الشرق»، إنّ مُشاركة 6 أفلام، في موسم عيد الأضحى المُبارك، يُعد إنجازًا كبيرًا، لاسيما في تلك الظروف الاستثنائية التي تشهدها السينمات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح «عبد الجليل» خلال لقائه مع الإعلامية اللبنانية صبا عودة، في برنامج «الصباح مع صبا»، على قناة «الشرق» للأخبار، أنّ موسم عيد الأضحى يُعد هو الأهم والأكبر على مدار السنة، وكان يتنافس نحو 10 أفلام دفعة واحدة، قبل الجائحة، مُشيراً إلى أنّ القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية مؤخراً المُتعلق بزيادة نسبة إشغال السينمات بنسبة 70% بدلاً من 50%، ساهم في زيادة حجم إيرادات الأفلام المعروضة حالياً.

وأشاد بحجم إيرادات أفلام «العارف» و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» و«مش أنا»، لاسيما وأنّ أبطال هذه الأعمال يمثلون معادلة هامة في مسألة الإيرادات وكذلك الإنتاج السينمائي بشكلٍ عام، لافتًا إلى استقبال السينمات فيلمين جديدين في شهر أغسطس المقبل، وهما: «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي، و«موسى» للفنان إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز.

ووصف هذا الموسم، بقوله: «موسم مُرضي ومقبول في ظل الظروف الاستثنائية، فلم يكن أحد يتوقع ارتفاع الإيرادات في هذا الوقت»، مُعرباً عن آماله بتحسن الأوضاع بشكلٍ أكبر خلال الفترة المُقبلة.

وأشار إلى أن الفيلم الذي يحظى بنجاح في موسم عيد الأضحى يستمر نجاحه طوال فترة وجوده في السينمات، حتى وإن امتدت إلى موسم رأس السنة، موضحًا أنّ موسم العيد شهد تغييرات خلال الـ4 أعوام الأخيرة فيما يتعلق بموعد طرح الأفلام، قائلًا: «كنا متعودين إنّ الفيلم ينزل ليلة الوقفة أو أول يوم العيد، لكن الوضع تغير ومن الوارد طرح الفيلم قبل العيد بأيام».