مليون و313 ألف جنيه إيرادات فيلم «العارف» لأحمد عز خلال 24 ساعة

حقق فيلم «العارف»، إيرادات كبيرة خلال ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك أمس الإثنين بدور العرض السينمائي، بلغت مليونًا و313 ألف جنيهًا في شباك التذاكر، ليتصدر المركز الأول ضمن قائمة الأفلام التي تعرض حاليًا في السينما.

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، وبدأ عرضه في السينما يوم الأربعاء الماضي، وسبقه تنظيم حفلًا للعرض الخاص مساء الثلاثاء، حضره أبطال الفيلم، وعدد كبير من النجوم.

معلومات عن فيلم «العارف»

تدور أحداث فيلم «العارف» حول الحرب الجديدة من خلال التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز»، من خلال تورط يونس ويجسد دوره أحمد عز الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في سرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، ويقع في مأزق ويتورط من قبل إحدى العصابات الخطيرة التي تستهدفه وعلى رأسهم راضي والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي.

الأفلام المنافسة بموسم عيد الأضحى المبارك

ويعرض في السينما حاليًا بخلاف فيلم «العارف» الذي يتصدر القائمة من حيث الإيرادات، 5 أفلام وهما على الترتيب والأحدث فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني والذي جاء في المركز الثاني وحقق أمس إيرادات وصلت نحو 670 جنيها، وفيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وحقق أمس 384 ألف جنيه، وفيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال، وغادة عادل والذي حقق 7آلاف جنيه، وفيلم «ماما حامل» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، حقق ألفين و707 جنيهات، بينما حقق فيلم «ديدو» إيرادات وصلت إلى ألفين و309 جنيهات.