خطوات إصدار تصاريح الإقامة للمصريين في الإمارات «أونلاين»

تصاريح الإقامة من الأمور الهامة التي لا يجب أن يغفل عنها العامل المصري في الخارج بالاهتمام بها وإصدارها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، وفقًا لما أوضحته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات العربية المتحدة.

خطوات إصدار تصاريح تصاريح الإقامة

ومن منطلق الخدمات التي تقدمها «الوطن» لخدمة قرائها، نستعرض خلال السطور التالية خطوات إصدار تصاريح الإقامة عبر موقع الهيئة الإتحادية الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels، كالآتي:

- لابد من التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

- لابد من اختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة.

- تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

- تقديم طلب لبطاقة الهوية.

- تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة.

- وضع ملصق الإقامة على جواز السفر، وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

كيفية تجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات

وفي سياق متصل، تمنح دولة الإمارات فترة سماح مدتها 30 يوماً للبقاء بشكل قانوني في دولة الإمارات بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، وعليه يجب تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء تلك المدة لتجنب أي غرامات وتفاصيل ذلك، كالتالي:

- وفقاً لنظام غرامات الإقامة في دولة الإمارات، تبلغ غرامة البقاء في الدولة بعد انتهاء فترة السماح:

- 25 درهم إماراتي يوميًا خلال الستة شهور الأولى (180 یومًا).

- 50 درهم إماراتي يوميًا خلال الستة شهور التي تليها، 100 درهم إماراتي يوميًا بعد مرور عام وأكثر.

كما يجب الانتباه أيضًا بأنه بانتهاء صلاحية التأشيرة، تنتهي أيضاً بالتزامن صلاحية بطاقة الهوية، ويجب المبادرة في تجديدها قبل التقدم بطلب تجديد الإقامة.

المتطلبات الأساسية لتجديد تأشيرة الإقامة هى:

- كفيل يتمتع بإقامة سارية المفعول.

- اجتياز فحص اللياقة الصحية الإلزامي لمن هم فوق سن 18 عاماً.

- بطاقة تأمين صحي (وهي إلزامية حالياً في إمارتي دبي، وأبو ظبي فقط).

- تجديد بطاقة الھویة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA).

المستندات المطلوب إرفاقها عند تقديم الطلب

- استمارة الطلب المقدم عبر الإنترنت أو من خلال مكاتب الطباعة المرخصة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

- جواز السفر الأصلي للمكفول.

- صورة شخصية للمكفول

أما بالنسبة لكفالة إقامة موظفي القطاع الخاص، على الشركة الكفيلة تقديم الوثائق الإضافية التالية للتمكن من تجديد تأشيرة إقامة الموظف:

- نسخة من بطاقة المنشأة سارية المفعول.

- نسخة من الرخصة التجارية للمنشأة سارية المفعول.

- نسخة من بطاقة العمل للمكفول، مجددة حسب الأصول.

- نسخة من إيصال تجديد بطاقة العمل لمن هم 60 عامًا فما فوق.