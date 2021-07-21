محامي وفاء عامر ينفي دهسها لسيدة بسيارتها: «قصة من وحي الخيال»

استنكر المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة وفاء عامر، الاتهامات التي وجههتا سيدة تُدعى «س.ف»، لموكلته، بتسببها في دهس سيدة بسيارتها، قبل أيام، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال سعيد، في مقطع فيديو له، نشرته الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنّ «هذا الحادث من وحي خيال السيدة، التي تداوم على الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا بد من وقفة حيال هذه السيدة التي تدعي إنها إعلامية، وبالسؤال عنها اتضح أنها ليست معروفة، وقد تكون مأجورة أو مدسوسة من قبل أعدائها أو المنافسين لها».

وطالب محامي وفاء عامر، بالقبض على هذه السيدة، والتحقيق معها، قائلًا: «إذا كان لديها معلومات فيما يتعلق بهذه الجريمة فعليها أنّ تدلي بها، وسيتبين إنها تُسيء لموكلتي، كما أناشد نقيب الصحفيين بالبحث في كشوف أعضاء النقابة، ليتبين مدى حقيقة وجودها في جداول أعضائها من عدمه».

وأكد أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، ليُحقق في تلك الواقعة، وكذلك سيخاطب نقيب الصحفيين.

وفاء عامر عن نجاح مطربي المهرجانات: الجمهور لم يعد ساذجا

يذكر أنّ الفنانة وفاء عامر، وجهت التحية إلى كل شريف يؤدي عمله على أكمل وجه، مطالبة بمحاسبة أي مخطئ أو مقصر، مشيرة إلى أن السبب في اتجاه بعض الفنانين لتأدية المهرجانات، أنهم يحاولون الاستفادة من شهرة الطرف الآخر في ظل وجود تريند قوي.

وأَضافت «عامر»، في تصريحات تليفزيونية، أن الجملة الصحيحة هي التي تعمل على إنجاح الأغنية، مبينة أن الجمهور لم يعد ساذجا، وأحيانا يحدث نفور من الجمهور عندما تغني ممثلة مع مطرب مهرجانات.