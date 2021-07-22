سعر اليورو اليوم الخميس 22-7-2021 في البنوك المصرية

يهتم المواطنون بمتابعة سعر اليورو في البنوك المصرية بشكل مستمر، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس الموافق 22 يوليو في البنوك المصرية، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cib نحو 18.46 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.48 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.42 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ووصل سعر اليورو في بنك مصر 18.42 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي إلى 18.45 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وشهد سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.43 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنوك وفق آخر تعاملات قبل اليوم وذلك على النحو التالي:

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي قناة السويس سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.