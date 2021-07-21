100 جنيه لفتح إحداها.. أسعار فائدة حسابات توفير الشباب في 7 بنوك

اهتمام كبير توليه البنوك تجاه العملاء وتحديدًا فئة الشباب، إذ تحرص على توفير وتقديم خدمات مصرفية مالية تتناسب مع أعمارهم وتلبي تطلعاتهم، لجذب ثقتهم، وهو ما توفره من خلال طرح أسعار فائدة لـ حسابات الشباب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل أبرز حسابات الشباب في عدد من البنوك، خاصة بعد توجيه المركزي، بالسماح بفتح حسابات ضمن الفئة العمرية للشباب من 16 حتى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.

حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي

تفاصيل الحساب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

- العملاء الذين لهم الحق في فتح الحساب: العملاء من سن 16 حتى 50 عامًا.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد وطريقة احتسابه: يتم احتساب العائد شهريًا على أقل رصيد دائن خلال الشهر، والذي يزيد على 3000 جنيه.

- يصرف العائد وفقًا للشرائح التالية:

1. من 3001 – 10000 جنيه: «3% شهري، 3.10% ربع سنوي، 3.15% نصف سنوي، 3.75% سنوي».

2. من 10001 – 500 ألف جنيه: «3.85% شهري وربع سنوي، 3.9% نصف سنوي، 4.5% سنوي».

3. من 500 ألف جنيه فأكثر: «4.75% شهري، 4.80%ربع سنوي، 4.85% نصف سنوي، 5% سنوي».

حساب الشباب من بنك عوده

تفاصيل الحساب

يمنح بنك عوده حساب التوفير للشباب من سن 11 - 21 سنة، إذ يوفر حساب الشباب «Youth» مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية مع مميزات إضافية عديدة بحد أدنى 500 جنيه، وبمعدل عائد يصل إلى 5.25%.

حساب الشباب Bosses من بنك عوده

تفاصيل الحساب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

- السن: من بين عمر 16 سنة وحتى 21 سنة.

- الرسوم الشهرية 10 جنيهات.

- معدل الفائدة السنوي: 5.25% تصرف ربع سنويًا.

حساب توفير الشباب من التعمير والإسكان

تفاصيل الحساب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 100 جنيه مصري.

- يصدر الحساب باسم الطفل أو الشاب «أقل من 21 عامًا».

الفائدة على حساب التوفير ذو الجوائز:

1. من 1000 : 10000 جنيه 1.75%.

2. من 10000 : 100000 جنيه 3.5%.من 100000 : 1000000 جنيه: 4.5%.

3. من مليون جنيه فأكثر: 5.5%.

حساب الصغير من بنك قناة السويس

تفاصيل الحساب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه.

- العائد: 6.75% سنويًا.دورية صرف العائد: يصرف ربع سنويًا.

- يمنح الحساب جائزة إضافية قيمتها 1% فوق العائد المحقق خلال العام المعلن من البنك.

حساب المدخر الصغير من البنك الزراعي

تفاصيل الحساب- الفائدة: 7% سنويًا.

- دورية الصرف: ربع سنوي.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 100 جنيه

حساب توفير الشباب من بنك مصر

تفاصيل الحساب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

- يتم صرف العائد للمبالغ من 500 جنيه حتى 20 ألف جنيه وما يزيد على 20 ألف جنيه يحتسب وفقًا لشرائح حسابات التوفير العادية.

العائد يصرف كالتالي:

من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه: «4.75% شهري، 5% ربع سنوي، 5.125% نصف سنوي، 5.25% سنوي».

حساب توفير أجيال من المصرف المتحد

تفاصيل الحساب

- الحد الأدنى لفتح حساب توفير أجيال: 1000 جنيه.

- الحد الأدنى للسن لفتح حساب أجيال 14 سنة والحد الأقصى 25 سنة دون مصاريف فتح حساب.

- الحصول على عائد تقليدي أو إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة.

- يحتسب العائد على الحد الأدنى لرصيد الحساب خلال الشهر، ويحدد معدل العائد وفقًا لنوع الحساب كالتالي:

1. العائد الشهري حساب توفير «أجيال» التقليدي 7.25%.

2. العائد الشهري حساب توفير «أجيال» يصل إلى 7%.