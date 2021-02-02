«البنك الأهلي» يمنح الشباب من سن 16 حسابات ومزايا مجانية

قال البنك الأهلي المصري، إن حساب توفير المستقبل، مجاناً للشباب من سن 16 سنة بموجب بطاقة الرقم القومي، بحد أدنى 500 جنيه لفتح الحساب، و3001 جنيه لاحتساب العائد، بفائدة شهرية 4.75%، و5% سنوياً، إلى جانب حساب توفير المدخر الصغير للقاصرين (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبه)، بـ1000 جنيه كحد أدنى لفتح الحساب، و3001 لاحتساب العائد، وبعائد سنوي 5.25%.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي عن السماح بفتح حسابات مصرفية في البنوك للفئات العمرية من 16 إلى 21 عام، دون الحصول على موافقة ولي الأمر، مؤكداً أن ذلك لا يتعارض مع القانون، واستند على ذلك لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، مع مراعاة أن تتناسب المنتجات المصرفية مع أهليتهم، وتلبي احتياجاتهم، مع التأكيد على التزامهم بالضوابط والتعليمات.

وذكر البنك الأهلي، في نشرة دورية، أن فئة الشباب ستمتع بعدة مزايا منها تأمين مجاني علي الحياه للعميل، يستحق اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب علي أقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر بحد أدنى مبلغ 5000 جنيه وبحد أقصي للتأمين مبلغ 100 ألف جنيه، ويتم دفع مبلغ التامين وفقاً وأقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاه.

ويمنح البنك أصحاب حساب توفير المستقبل، إصدار محفظة فون كاش معفاة من (مصاريف الإصدار- مصاريف سنوية لمدة سنة من تاريخ الاشتراك بالمحفظة)، ولا يتم استخدامه كحساب تعليه للشهادات أوالودائع، مع بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء، وكشف الحساب الربع سنوي والمصاريف الإدارية مجاناً، وإصدار بطاقة الخصم المباشر مجاناً أيضاً.

وفي سياق موازٍ، قال البنك إن الحد الأدنى لاحتساب عائد حساب التوفير بالجنيه المصري حالياً هو 3001 جنيه، علماً بأن سعر عائد حساب التوفير الشهري بالجنيه المصري يصل حالياً إلى 4.75% سنوياً.

وذكر البنك أن سعر عائد حساب التوفير الربع سنوي بالجنيه المصري يصل حالياً إلى 4.85% سنوياً، وسعر عائد حساب التوفير النصف سنوي بالجنيه المصري يصل حالياً إلى 5% سنوياً، وسعر عائد حساب التوفير السنوي بالجنيه المصري يصل حالياً إلى 5.25%، علماً بأن العائد يتم احتسابه علي أقل رصيد دائن خلال الشهر.

وأوضح أن بإمكان الراغبين في فتح حسابات، زيارة أقرب فرع من فروع البنك داخل مصر وتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب - بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك، وتقديم شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر، وقرار الوصاية إذا وجد، وتقديم اثبات مصدر دخل.

ويقدم البنك حساب توفير المعاش للمصريين فقط، بعائد شهري 5.25% ويمكن تحويل المعاش عليه، علماً أن الحد الأدني لفتح الحساب 5000 جنيه، كما يقدم حساب التوفير العادي للمصريين والأجانب والقُصر بـ1000 جنيه كحد أدنى لفتح الحساب، و3001 لاحتساب العائد، وبعائد سنوي 5.25%.

وقبل أيام، أعلن المصرف المتحد، طرح باقة من الحلول المالية المبتكرة تستهدف الشباب، بالإضافة إلى خطة المصرف المتحد لزيادة قاعدة الشمول المالى بجميع المحافظات، تماشياً مع قرار البنك المركزى الأخير بضم الفئات العمرية من 16 -21 سنة وإمكانية فتح حسابات من خلال البطاقة الشخصية فقط.