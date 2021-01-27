رئيس المصرف المتحد: حسابات الشباب من 16 سنة ستخضع لرقابة صارمة

أشاد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، بقرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، توجيه البنوك فتح حسابات مصرفية لفئة الشباب من 16 وحتى 21 عاماً دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.

وقال القاضي، لـ«الوطن»، إن المجتمع المصري في طريقه ليكون مجتمع لا نقدي الفترة المقبلة، وأن توجيه البنوك فتح حسابات مصرفية لفئة الشباب من 16 وحتى 21 عاماً دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر أمر جيد بالنسبة للشباب بمجرد استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك بالنظر إلى استهلاك الشباب لعمليات الشراء، والتي من الممكن تنفيذها عبر البطاقات الائتمانية.

الخدمة الجديدة تتيح لطلاب الجامعات التعامل اللانقدي

أضاف القاضي أن الخدمة الجديدة ستتيح للشباب وخاصة طلاب الجامعات، إمكانية التعامل اللانقدي الفترة المقبلة بامتلاكهم حسابات وبطاقات، متوقعاً أن يكون الإقبال عليها كبيراً الفترة المقبلة.

وتابع أنه لا يمكن تقدير الحصيلة المتوقعة من المتقدمين لفتح هذه الحسابات الفترة المقبلة، لكن بما أن تعداد الشباب في مصر يصل 63% من إجمالي السكان، فمن المتوقع ارتفاع نسب الإقبال عليها بمجرد طرحها في البنوك.

وشدد رئيس المصرف المتحد على أن إتاحة فتح الحسابات لهذه الفئة أمر مهم، ومن المتوقع أن يزداد مع وجود ماكينات الصراف الآلي داخل الجامعات.

وعن دور مصرفه في مبادرة المركزي، قال رئيس المصرف المتحد، إن المصرف لديه بطاقة خاصة بالشباب، لكن لمن هم فوق الـ21 سنة، وأنه سيتيح الحسابات لمن هم حتى الـ16 سنة، الفترة المقبلة.

وأكد أشرف القاضي، أن البنوك لديها القدرة على مراقبة تلقي وتحويل الأموال، وتتبع عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما سيضمن استخدام الفئة المذكورة للبطاقات على النحو الصحيح، مشيراً إلى أن المصرف المتحد يعتزم التوسع في الخدمات الرقمية الفترة المقبلة، ووضع كافة خدماته على تطبيق الهاتف المحمول، والتي ستشمل طباعة (آي سكور) عبر الهواتف.

وسبق أن خاطب جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزي، البنوك، بعدم وجود مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية للفئة المذكورة، مع مراعاة أن تكون المنتجات المصرفية، المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المرتبطة بهم، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.