سبب اعتزال ريهام سعيد.. التمثيل كلمة السر

سبب اعتزال ريهام سعيد، تلك الكلمة جعلت ريهام سعيد تتصدر محركات البحث بعد إعلان اعتزالها مهنة الإعلام، وتركيزها في التمثيل خلال الفترة المقبل، دون أن تذكر أي تفاصيل لذلك، سوى أنها اعتزلت حبًا في التمثيل، واكتفت ريهام سعيد بمنشور نشرته على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات على «الإنستجرام» كتبت فيه: «فكرت كتير قبل ما أكتب البوست ده أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015، لأني حسيت أن صاحب بالين كداب، وأن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله».

سبب اعتزال ريهام سعيد

وأكملت ريهام: «لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام، رجعت أمثل تاني وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزه تمثل، كنت عارفة أن عشان آخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زي داليا البحيري وبسمة ودينا فؤاد ودينا الشربيني وغيرهم، بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة أوي وقتها».

وأضافت: «أنا حصل لي مشكلات كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدا والنجاح أنا تعبت وحسة أني قدمت كل اللي ممكن يتقدم والدولة عاملة اللي عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس، ولكن أنا ليه الشرف أني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رسالة سامية وعظيمة وليه الشرف أني كنت إعلامية في أصعب وقت مر على الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح وماتغيرش ولا دقيقة».

واستطردت: «أنا الحمد لله حققت في التمثيل وكل اللي اشتغلته علم مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمة بس بعد ما جالي السكر وشوية مشاكل تانية، قررت أعمل اللي بحبه، أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهاركز كممثلة وهاطلب من الدكتور أشرف زكي أنه يساعدني أني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين أني مذيعة».

ريهام سعيد توجه رسالة إلى كاملة أبو ذكرى

وجهت ريهام سعيد رسالة إلى كاملة أبو ذكرى، كتبت فيها: «رسالة للأستاذة كاملة أبو ذكرى، ومش مكسوفة نفسي أوي أمثل معاكي حتى لو مشهد واحد، ده من أحلامي خطوة صعبة، وفيها ريسك كبير بس على الأقل أجري ورا حلمي حتى وأنا في السن ده جه الوقت أني أستمتع باللي بعمله وبحبه، خصوصًا لما يكون في عصر و لا في واسطة ولا محسوبية، اللي ها يجتهد ها يوصل.. ما تسيبوش حلمكم مهما فات الوقت».

واختتمت حديثها كاتبة: «بشكر جمهوري من الأمهات والشباب والأطفال اللي دائما بيدعموني وحبه برامجي واتعلموا منها وبشكر ر بنا على عشرين سنة أداني الفرصة فيهم أني أقضي حوائج الناس وأقدم كل ما هو مفيد.. فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته 20 سنة تعب وسهر، وتصميم على تقديم الحقيقة.. أنا آسفة ليكوا بس التمثيل رسالة برضو، وهو حلمي الأساسي اللي أتاخرت أوي عشان أحققه يا رب وفقني وساعدني».

وتواصلت «الوطن» مع ريهام سعيد، ورفضت الحديث واكتفت بالمنشور الذي كتبته على السوشيال ميديا، وتشارك ريهام سعيد في مسلسل «السيدة زينب»، مع دينا ومحمود عبد المغني وسوسن بدر ومن إخراج محمد النقلي، ومن المقرر أن يعرض في الشتاء المقبل.