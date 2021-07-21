«تايم» الأمريكية تختار القاهرة ضمن أفضل وجهات العالم لعام 2021

اختارت مجلة «تايم» الأمريكية، في تصنيفها السنوي، مدينة القاهرة، لتكون ضمن قائمة أفضل 100 وجهة استثنائية في العالم لعام 2021، تدعو العالم لزيارتها، وشملت عددا من مدن العالم، منها: أثينا في اليونان، برلين في ألمانيا، كان في فرنسا، لاس فيجاس في أمريكا، ومدريد في إسبانيا.

ويأتي اختيار مدينة القاهرة وفقا لهذا التصنيف؛ بسبب بناء المتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه قريباً، بالإضافة إلى إقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وعدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوى، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقد وقع اختيار مجلة «تايم» على قائمة هذه الأماكن بناء علي ترشيحات من مراسلي المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة.

وتعتبر هذه هي السنة الثالثة التي تقوم فيها المجلة بإعداد قائمة لأفضل الأماكن في العالم، تكريماً للقائمين على صناعة السياحة والسفر الذين استطاعوا وسط ظروف استثنائية التكيف والبناء والابتكار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإبداع والتنشيط والترويج للوجهات في جميع أنحاء العالم.