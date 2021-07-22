الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص محل

يسعى عدد كبير من المواطنين لاستخراج ترخيص تشغيل محل، لكي يبدأ صاحب العمل في مزاولة عمله، ويتطلب استخراج ترخيص تشغيل محل، عددا من الإجراءات والشروط التي عرضها دليل الخدمات العامة التابع للحكومة المصرية ضمن الخدمات التي يقدمها للجمهور للتسهيل عليهم وذلك على النحو التالي:

الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص تشغيل محل

حدد دليل الخدمات العامة الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص تشغيل محل في التالي:

التقدم للشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة في الجهة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

التوجه للخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

انتظار موعد المعاينة، ويتم تحديده من خلال رسالة صغيرة sms.

تقديم بقية المستندات ودفع المستحقات.

استلام الخدمة، بعد تحديد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة sms.

شروط الحصول على ترخيص تشغيل محل

وجاءت شروط الحصول على ترخيص تشغيل محل أن يقوم مالك المحل أو وكيل أعماله بالتقدم للحصول على الترخيص، ويجب عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص تشغيل محل

وتمثلت المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص تشغيل محل في التالي:

صورة من محضر الاستلام.

صورة من خطاب التخصيص.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

تفويض من صاحب المول لمالك المحل بالتعامل مع الجهاز.

صورة من عقد البيع بالإضافة لعقد الشركة إذا كان المحل مخصصا لشركة.

صورة من الموقع العام موضحا عليها رقم المحل معتمد من مالك السوق.

آخر إيصال سداد مياه.

الرسوم المطلوبة لاستخراج ترخيص تشغيل محل

وجاءت الرسوم المطلوبة لاستخراج ترخيص تشغيل محل بسعر 50 جنيها لكل معاينة.

على أن تكون المدة الزمنية للحصول على الخدمة من وقت طلبها غير محددة.