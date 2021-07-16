حالة واحدة يرفض فيها طلب ترخيص البناء.. اعرفها

تواصل المحافظات تلقى طلبات تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة، وهناك حالة واحدة تتعرض لرفض طلب الحصول على رخصة بناء وفق القرار الوزارى رقم 410 لنسة 2021، ففى حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الاستيفاءات غير كاملة يقوم المركزالتكنولوجى بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف، وفى حالة الرفض يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب الحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة تظلمات.

إجراءات رخصة البناء

وفيما يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص بالمدن فهى كالتالى:

- يتعين على المالك أو من يمثله التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص.

- يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.

- يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.

- يتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى فى المركز التكنولوجى المختص بالملف مصحوبا بالمستندات والرسومات المطلوبة «نسخة ورقية ونسخة إلكترونية» على أن يرفق به الايصال الدال على سداد الرسوم طبقا للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد.

- يلتزم المركز التكنولوجى المختص باستلام ملف الترخيص وتدوين كل المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقما تسلسليا مؤرخا وإرساله إلى الجامعة الحكومية فى نطاق الحى فى مدة لا تتجاوز 2 يوم من تاريخ تقديم الملف، على أن يعطى طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف.

دور الجامعة

تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص -الجامعة- بالمراجعة والفحص والتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والطابع المعمارى للموقع طبقا لبيان الصلاحية ومطابقة الأعمال للكودات والمواصفات الفنية المنظمة، وإرسال الملف بعد اعتماد الرسومات الهندسية فى المركز التكنولوجى المختص، وذلك فى خلال مدة لاتجاوز أسبوعان من تاريخ وروده إلى المركز التكنولوجى.

يقوم المركز التكنولوجى المختص بإحالة الملف خلال يومين من تاريخ وروده من الوحدة إلى لجنة فحص مشكلة بقرار من المحافظ المختص وبرئاسته أو من يفوضه وعضوية ممثل من المركز التكنولوجى المختص والإدارة الهندسية والشؤون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى والوحدة الحسابية.

تقوم لجنة الفحص بمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة وإيداع محضر الاجتماع المعتمد منها بملف الترخيص، وإرسال الملف إلى المركز التكنولوجى، وذلك خلال مدة لاتجاوز أسبوعا من تاريخ ورود الملف إلى اللجنة.

تقوم الجهة الإدارية التابع لها المركز التكنولوجى باعتماد شهادة الصلاحية للترخيص بخاتم الجهة وإصدار الترخيص فى مدة لاتجاوز يومان من تاريخ ورود ملف الترخيص من لجنة الفحص، ولايتم تسليم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة بنوذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف وعقد المقاولة وقيام المشرف والمقاول بالتوقيع بالمركز التكنولوجى.

يتعين على الجامعة أو لجنة الفحص إعادة الملف بحسب الأحوال إلى المركز التكنولوجى المختص خلال أسبوع فى حالة عدم استيفاء المستندات والاشتراطات مع بيان موضح به طلب الاستيفاءات المطلوبة.

يقوم المركز التكنولوجى بطلب هذه الاستيفاءات على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب وتحديد الفترة اللازمة للاستيفاء بما لايزيد عن 21 يوما وعلى المركز التكنولوجى إعادة الملف خلال يومين من تاريخ الاستيفاء إلى الجهة طالبة استيفاء الأوراق.