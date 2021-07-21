«الرعاية الصحية» تحتفل مع الأطفال والمرضى بعيد الأضحى في الأقصر

احتفلت منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعيد الأضحى المبارك، في جو من الفرحة والأمنيات بالشفاء للمرضى.

وزعت فرق التمريض والعاملين بإدارة الخدمات الفندقية في المستشفيات التابعة للهيئة في المحافظة، البالونات والحلوى على المرضى والأطفال بالمستشفيات، لإدخال البهجة والسرور عليهم وتقديم كل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم.

فرق رضاء المنتفعين تسلم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم مجانا

وتطوعت فرق إدارة رضاء المنتفعين بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، بتسليم الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة، كالضغط والسكري والأورام في منازلهم مجانًا، والمستحقين للصرف خلال فترة أيام العيد.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية، تأمين الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، والإسماعيلية»، خلال إجازة أيام عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها بالمحافظات الثلاث، وتكثيف المرور المفاجئ عليها لمتابعة الالتزام بالخطة الموضوعة لتأمين الخدمات الطبية.

تأمين المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال في العيد

والتأكد من تأمين المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والمحاليل بالمنشآت، إضافة إلى تشكيل غرف للعمليات والطوارئ منعقدة على مدار الساعة، بعضوية كل قيادات الهيئة وفروعها بالمحافظات، بهدف التعامل الفوري مع أي حدث، وضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وتهيب هيئة الرعاية الصحية بالمواطنين باتباع كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مجابهة فيروس كورونا، والحرص على عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، مع تأكيد ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس وغسل اليدين وعدم لمس أي أسطح، وفي حال لمس أي سطح يجب تطهير اليدين باستمرار، حرصًا على سلامتهم وصحتهم.