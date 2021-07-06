وزير الشباب يكرم سفراء الرياضة العربية والمصرية «صور»

افتتح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات مؤتمر الرياضة في الجمهورية الجديدة، الذي نظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، واحتفالا بالذكرى السابعة لثورة «30 يونيو» المجيدة.

نجوم الرياضة ومشاهير الكرة والمجتمع والفنانين يشاركون في الاحتفالية

وحضر حفل افتتاح المؤتمر كل من اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للرياضة ورئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، ورؤساء الاتحادات الرياضية والاتحادات النوعيه، ونخبة من نجوم الفن والرياضة: حسني عبدربه لاعب الإسماعيلي السابق، والحارس الفلسطيني رمزي صالح، وتامر بجاتو، وهادية حسني بطلة الريشة الطائرة وعضو مجلس النواب، والفنان طارق عبدالعزيز والمطرب أحمد جوهر، ورجال الإعلام العربي من المغرب ولبنان والبحربن والإمارات والسعودية.

واستهل الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد، كلمات الترحيب بجميع الضيوف العرب والمصريين، ثم جرى عرض تهنئة من رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، ثم تحدث الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة العليا لاحتفالية الثقافة الرياضية، ثم كلمة وزير الشباب والرياضة، الذي أعرب عن سعادته كونه أحد أفراد أسرة الثقافة الرياضية منذ تأسيسها.

أشرف صبحي: الوزارة تدعم اتحاد الثقافة الرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الاتحادات النوعية من ثقافة رياضية، ورياضة للجميع، وملاحة رياضية، وألعاب إلكترونية، وغيرها، هي أذرع الرياضة، لذلك جرى تغليفها باتحاد الاتحادات النوعية.

وأضاف «صبحي» في كلمته، أن الثقافة الرياضية من الاتحادات المهمة التي تدعمها الوزارة، وستدعمها، لما لها من دور مهم في نشر الوعي والثقافة بالرياضة.

وأشار وزير الرياضة، إلى أن «الجمهورية الجديدة» مصطلح أطلقه الرئيس السيسي، وبالفعل مصر أصبحت جديدة في جميع المجالات، ويقودها الرئيس السيسي، بقوة واحترافية لبناء الإنسان وتطويره.

وتطرق وزير الشباب والرياضة، إلى أهم المشاكل التي أسهمت الثقافة الرياضية في حلها، وهي التعصب الرياضي، لذلك يجب تنمية بعض القطاعات عن طريق الثقافة الرياضية ليعرف الناس بعض المصطلحات والقوانين التي تخص الرياضة.

وعقب كلمة الوزير، بدأت مراسم تكريم سفراء اتحاد الثقافة الرياضية من رموز ونجوم الرياضة العربية والمصرية، وبعدها انطلقت جلسات المؤتمر، وكانت الندوة الأولى ضمن الجلسة الأولى تحت عنوان «تطوير هيكل البناء الديمغرافي للسكان من منظور رياضي»، وتحدث فيها الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التعبئة والإحصاء السابق، والندوة ثانية كانت بعنوان «دور المؤسسات الاقتصادية تجاه صناعة الرياضة في الجمهورية الجديدة»، وتحدث فيها الدكتور عبدالفتاح الجبالي رئيس مؤسسة الأهرام الصحفية السابق.

وشهدت الجلسة الثانية ندوتين، الأولى بعنوان «الرياضة ومستقبل الصحة العامة للمصريين»، وتحدث خلالها الدكتور حازم خميس رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات، وندوة «دور الرياضة في التنشئة الاجتماعية»، وتحدث فيها الدكتور كمال درويش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية.

وعقدت الجلسة الثالثة والأخيرة، وبدأت بندوة تحت عنوان «تطوير أنظمة انتقاء الموهوبين لاستدامة نجاح المنتخبات الوطنية»، وتحدث فيها الدكتور وجيه حمدي الأستاذ بكلية التربية الرياضية، والندوة الثانية بعنوان «تمكين المرأة من الانخراط في الرياضة وإدارتها» و تحدثت فيها الدكتورة هادية حسني عضو مجلس النواب واللاعبة الدولية في الريشه الطائرة.

وكرم وزير الشباب والرياضة، عددا من نجوم الرياضة على هامش المؤتمر، حيث جرى تكريم كلا من حسنى عبدربه نجم الإسماعيلى والمنتخب السابق، ورمزي صالح نجم الأهلي ومنتخب فلسطين السابق، وتامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق، وهادية حسني نجمة الريشة الطائرة وعضو مجلس النواب، والدكتور كمال درويش رئيس الزمالك السابق، وأحمد ناصر رئيس الأوكسا، وغيرهم من النجوم.