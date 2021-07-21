ذبح 400 أضحية خلال يومي عيد الأضحى في قنا

أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أنه تم ذبح أكثر من 400 أضحية في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وأن 16 مجزرًا مفتوحًا أمام المواطنين، بداية من الصباح حتى آخر ذبيحة، موجها المواطنين والقائمين على العمل داخل المجازر، بضرورة تنظيم دخول الأضاحي، والالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية.

وقال «يوسف»، إن مجازر قنا مستمرة في استقبال المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين.

وأضاف أن مديرية الطب البيطري تتخذ كل الإجراءات الاحترازية داخل المجازر بتطبيق قواعد التباعد والنظافة قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار للمواطنين حتى الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحي الخاصة بهم.

وأشار إلى تواجد أطباء بيطريين للكشف الظاهري على الأضحية قبل عملية الذبح، للتأكد من سلامتها صحيا، وخلوها من العيوب والأمراض، لافتًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المجازر على مستوى مراكز المحافظة، بالإضافة إلى منع الإجازات بجميع الإدارات البيطرية والمجازر، وتشكيل غرف علميات بالإدارات المختلفة متصلة بالغرفة المركزية بالمديرية، لاستقبال كل الشكاوى وسرعة العمل على حلها، وتقديم الدعم للمجازر في حال الزحام.

يذكر أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أكد استمرار العمل بكل القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار اليوم وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كل الشكاوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والعمل على حلها بشكل فوري وسريع.