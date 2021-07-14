تشغيل 8 مجازر بمطروح لذبح أضاحي العيد بالمجان

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى استعداد لعيد الأضحي، بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة، مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ الإجراءات لحلها.

توفير احتياجات المواطنين بمطروح من المواد الغذائية بعيد الأضحي

وأكد محافظ مطروح، في بيان صحفي، اليوم، توفير احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحي مع توافر السلع واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها بالمجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار تتراوح ما بين 85 جنيه لكيلو اللحوم البقري الطازجة، والضأن من 95 حتى 100 جنية للكيلو، وسعر كيلو اللحمة المجمدة 65 جنيهاً مشيراً إلى أنه جرى طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق من الآن وحتى عيد الأضحي المبارك، والتى يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم.

فتح منافذ المجمعات الإستهلاكية بمطروح أول وثانى وثالث أيام عيد الأضحي

وقال محافظ مطروح إنه سيتم فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، أمام المواطنين خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك وإستمرار طرح اللحوم الطازجة بكافة أنواعها وكذلك المجمدة، بالإضافة إلى إقامة شادر لبيع اللحوم البقري بجوار إدارة تموين مطروح بشارع المحطة بسعر 110 جنية للكيلو تحت إشراف مديرية التموين تيسيراً على المواطنين.

ووجه محافظ مطروح باستمرار حملات التفتيش على الأسواق والمحلات بمشاركة كافة الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة وغيرها، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع للاستهلاك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وزائرى المحافظة خلال فترة العيد.

كما رفعت مديرية الطب البيطري بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى، من خلال تجهيز 8 مجازر بمدن المحافظة لاستقبال الأضاحي من المواطنين بالمجان على مدار أيام العيد، وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوفير جميع الاحتياجات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والإلتزام بالضوابط والاجراءات حفاظا على البيئة.