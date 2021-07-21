مدينة دمياط الجديدة: الإقبال على الوحدات السكنية والأراضي يفوق الـ95%

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن نظام التخصيص الفوري وطرح قطع أراضي استثمارية بأنشطة مختلفة في المدينة، يتيح أراضٍ في مختلف التخصصات، سواء قطع أراضي طبية، تعليمية، خدمية، وتجارية إدارية، وأوضح أن الإقبال يفوق نسبة الـ95% من المطروح، بينما يصل إلى 100% بالنسبة للوحدات السكنية والأراضي بسبب التطور الكبير الذي شهدته المدينة مؤخرا.

وأضاف «رجب» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نطرح الشروط على موقع الهيئة وتكون محددة بسعر تقديري والمساحة معروفة ويدفع المواطن 10% كمقدم جدية حجز، وإذا فاز شخص واحد بها، فإنه يحصل عليها، وإذا فاز أكثر من شخص تحدث مفاضلة سواء من جهة الدفع بالدولار أو دفع مبلغ أكبر، وهو ما يعرف بنظام الإتاحة».

وتابع يأن المدينة شهدت طفرة كبيرة جدا على مستوى التنمية، حيث جرى تدشين أكثر من 16 ألف وحدة سكنية بها ما بين مشروعات دار مصر وسكن مصر وإسكان اجتماعي متميز، وجرى تسليم أكثر من 85% من الوحدات السكنية، وسيجري تسليم آخر جزء من وحدات بداية من مطلع سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن الإقبال الكبير على الأراضي والوحدات السكنية بسبب التنمية الكبيرة التي شهدتها المدينة، بعد رفع كفاءة الطرق وزراعة أكثر من نصف مليون متر مسطح نجيلة وأشجار ونخيل، وجرى تطوير الكشافات وتدشين محاور رئيسية جديدة، و2 موقف إقليمي على أعلى مستوى لخدمة كل المحافظات والمراكز المجاورة.