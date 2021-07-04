3 مشاريع إسكان بمدينة دمياط الجديدة: سعر الوحدة يبدأ من 650 ألف جنيه

تشهد مدينة دمياط الجديدة نهضة عمرانية واسعة، حيث أقيم بها عدد من مشاريع الإسكان المختلفة، مثل وحدات إسكان «جنة» و«المتميز» و«دار مصر» و«سكن مصر».

وقال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، لـ«الوطن»، إن سعر أقل وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان الحكومية يترواح بين 650 ألف جنيه إلى مليون وثلاثمائة ألفًا.

وأشار إلى أن سعر الوحدة السكنية بمشروع «جنة» يبدأ من 900 ألف جنيه إلى مليون وثلاثمائة ألفًا، وفقًا لمساحة الشقة التي تتراوح بين 100 إلى 150 مترًا.

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مشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة

وذكر «رجب»، أن سعر الوحدة السكنية بهذا المشروع يبدأ من 700 ألف إلى 850 ألف جنيه، حيث تتراوح مساحة الشقة من 116 إلى 125 مترًا.

مشروع الإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة

ويبلغ سعر الوحدة السكنية بهذا المشروع من 650 ألف إلى 700 ألف حيث تتراوح مساحة الشقة من 106 إلى 111 مترًا.

ووفقًا لرئيس جهاز التعمير، تقع الوحدات السكنية بالمشاريع سالفة الذكر بمواقع متميزة غرب الحي الخامس، وحي الجامعة وشمال وشرق «دار مصر».

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62918 وحدة سكنية في مدينة دمياط الجديدة

ويبلغ عدد سكان مدينة دمياط الجديدة 165 ألف نسمة، والمستهدف حالياً 300 ألف نسمة، فيما يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة داخل مدينة دمياط الجديدة 62918 وحدة سكنية.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» 7272 وحدة سكنية، بإجمالى 303 عمارات.

وتضم مدينة دمياط الجديدة وحدات بالمشروع السكني «سكن مصر»، والذي يشمل 284 عمارة، تضم 6816 وحدة سكنية.

كما تضم مدينة دمياط الجديدة 22 مدرسة تعليم «أساسى وثانوى» حكومي بها 18200 طالب.