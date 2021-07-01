خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار في دمياط الجديدة (صور)

حصلت «الوطن» على نسخة من صور المواقع المتميزة المقترحة لأراضي الاستثمار بمدينة دمياط الجديدة، بنشاط خدمي، واستثماري، والتي تضمن طرح 4 قطع لإنشاء «مركز طبي، ومركز صيانة ومخازن».

الأراضى المتاحة للإستثمار تتضمن مركز طبي ومركز صيانة ومخازن

وأوضحت صور المواقع المقترحة المتميزة لأراضي الاستثمار الخدمي بمدينة دمياط الجديدة، أنّ الأراضي تقع ضمن آليات التخصيص المباشر لشهر يوليو عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد بداية من اليوم وحتى منتصف يوليو الحالي، والأراضي المتاحة هي قطعة أرض بنشاط مركز طبي بمساحة 3332 م2 بنشاط مركز طبي، وقطعة أرض بنشاط مركز خدمة وتموين سيارات تفع على مساحة 2510 أمتار مربعة، وقطعتي أرض عبارة عن نشاط مخازن الأولى بمساحة 8746 مترا مربعا، والثانية عبارة عن 4507 أمتار مربعة.

وتضمنت خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار بمدينة دمياط الجديدة الجديدة، أسعار الطرح التقديرية، والخاصة بالمركز الطبي وهي 3830 جنيها للمتر المربع الواحد، و9750 جنيها للمتر المربع الواحد بالقطعة الثانية والخاصة بطرح مركز خدمة وتموين سيارات، 2730 جنيها للمتر للأرض بنشاط مخازن.

خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار بدمياط الجديدة

وأوضحت خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار بمدينة دمياط الجديدة، أنّ مدة التنفيذ المقترحة للمشروعات لا تتجاوز 3 سنوات فقط لا غير.