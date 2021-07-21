سخرية وانتقاد.. محمد رمضان في مرمى هجوم نجوم الفن

شهدت الأيام الماضية هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، بدأت بسخرية الفنان أحمد الفيشاوي منه، ونشر مقطع فيديو ساخر له، ثم تأنيبه من الفنان أحمد عز، بطل فيلم «العارف»، الذي استنكر وصفه بـ«نمبر وان» في ظل وجود نجوم كبار على الساحة مثل الفنان عادل إمام، لتأتي الضربة الثالثة من الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، الذي وصفه بأنه «مش مطرب وبيعمل شو غير مرغوب فيه في مصر».

الفيشاوي يسخر من محمد رمضان

خلال الأيام الماضية، نشر الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» لرمضان يظهر في وهو داخل حمامة السباحة، وأرفق بها أغنية «أنا مش عارفني» للفنان عبد الباسط حمودة، لتندلع الأزمة بينهما من جديد، حيث رد عليه محمد رمضان، بإعادة نشر الفيديو وعلق عليه قائلا: «أنا بحب جمهوري» -على اعتبار أن الفيشاوي واحدًا من معجبيه وجماهيره-.

أحمد عز: عيب أقول نمبر وان في وجود عادل إمام

أما الهجوم الثاني، فجاء من الفنان أحمد عز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، الذي استنكر وصف محمد رمضان نفسه بأنه «نمبر وان»، وقال: «لما كنت بقرأ في الصحافة عمري ما لاقيت حد بيقول على نفسه نمبر وان، أنا عاشرت جيل الفنان أحمد زكي الله يرحمه ومحمود عبد العزيز الله يرحمه واشتغلت مع الفنان نور الشريف».

وأوضح: «أنا اتشرف إني شاركته في عمل، مش مستاهلة الكلام ده كله، عيب إني أقول أنا نمبر وان في وجود الفنان عادل إمام، في وجود يحيي الفخراني، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد هنيدي، دول زملاء، وعيب ميصحش والله».

هجوم من هاني شاكر

الضربة الثالثة جاءت من الفنان هاني شاكر، الذي انتقد أسلوب الفنان محمد رمضان في الحفلات التي يقدمها، والمظهر العاري الذي يظهر به.

وقال «شاكر»، في مقابلة تلفزيونية مع برنامج «شربل يستقبل»، المذاع على قناة «CNN عربية» إن مصر لها عادات وتقاليد في إقامة الحفلات، ومحمد رمضان يقدم نوعًا جديدًا من «الشو»، ولكنه ليس مطرب في الأساس، والنوع الذي يحاول تقديمه غير مقبول في مصر، مشددًا: «أنا بشوف إنه حتة إني أطلع نصي الفوقاني عريان على المسرح دي تقريبًا إحنا أول مرة نشوفها من محمد رمضان».