محمد رمضان يصعد على المسرح «حافي»: «مبقتش أثق في أي جزمة»

شارك محمد رمضان جمهوره فيديو كوميدي من أحد التكريمات له وهو يخلع حذاءه ويصعد على المسرح «حافي» بدون ارتداء الحذاء، وكتب محمد رمضان على الفيديو: «من بعد التكريم الأخير مابقتش أثق في أي جزمة»، وكان رمضان سقط في رمضان الماضي على المسرح أثناء تكريمه في مهرجان بياف منذ عدة أشهر.

وعلى الصعيد الفني فطرح محمد رمضان مؤخرا فيديو كليب أغنية «ثابت» وقالت كلماتها: «مابنمشيش جنب الحيط احنا بنمشي في نص الشارع ‎مابخافش من التخبيط لو في كلاكس اعمل مش سامع ‎لو طلبت بيع هنبيع عمرنا يوم ما هنشتري بايع، ‎على الأرض نفسنا طويل وبنلعب للوقت الضايع، ثابت ‎مش عاوز حركة، ثابت ‎على المبدأ ثابت ثابت‎ على كده من فترة، ثابت ‎على وضعي أنا ثابت ثابتـ ‎مش عاوز حركة ثابت ‎ على المبدأ، ثابت ثابت على كده من فترة، ثابت ‎على وضعي أنا، ثابت ‎العمر واحد الرب واحد في ضهر بعض رجالة ‎كلمتنا واحدة سكتنا واحدة، ودماغنا ياسطى شغالة ‎ ثابت ثابت ثابت ‎ما بنعملش غير الصح ومن صغرنا معملناش غيره ‎واللي هيزعل من الصح بألف سلامة والقلب داعيله ‎مابقولش كلام على الفاضي يابني احنا شيوخ وعملنا طريقة ‎لو بلدك واقفة قصادي هنعلن حرب هتبقي حريقة، ‎ثابت ‎مش عاوز حركة ثابت ‎على المبدأ، ثابت ثابت على كده من فترة، ثابت ‎على وضعي أنا ثابت ثابت، ‎مش عاوز حركة ثابت على المبدأ ثابت ثابت على كده من فترة، العمر واحد الرب واحد في ضهر بعض رجالة ‎كلمتنا واحدة سكتنا واحدة ودماغنا ياسطى شغالة،‎ ثابت ثابت ثابت ‎جدعان بشدة شكرا يا شدة عرفتينا مين معانا ‎صاحين لحالنا لا مش شاغلنا اللي بيتقال ورانا».