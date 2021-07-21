من الملابس حتى الصوت.. انتقادات وإشادات تطال 10 فنانين من هاني شاكر

وجه الفنان هاني شاكر، خلال استضافته ببرنامج «شربل يستقبل»، المذاع على قناة «CNN عربية»، عددًا من الرسائل إلى عدد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب وحسن شاكوش، وسعد لمجرد وهيفاء وهبي، وتستعرض جريدة «الوطن» أبرز تصريحاته في السطور التالية.

محمد رمضان مش مطرب و«بيعمل شو» غير مقبول

انتقد الفنان هاني شاكر أسلوب الفنان محمد رمضان في الحفلات التي يقدمها، والمظهر العاري الذي يظهر به، موضحا: «الحفلات في مصر لينا تقاليد وعادات غير أوروبا وأمريكا، واللي ينفع هناك ممكن مينفعش هنا، ومحمد قد يكون حب يعمل شيء مختلف وجديد، وهو مش مطرب أساسًا وعايز يعمل شو وشكل مختلف، ولكن قد يكون الشكل المختلف ده غير مقبول في مصر».

وتابع: «أنا بشوف إنه حتة إني أطلع نصي الفوقاني عريان على المسرح دي تقريبًا إحنا أول مرة نشوفها من محمد رمضان، وبرضه اللي بيطلعوا ومش بيعتمدوا على صوتهم وأغانيهم، ولكن بيعتمدوا على رقصهم وملابسهم دي فترة ومش بتستمر، وأنا ضد ده بصراحة».

هاني شاكر يوجه رسالة لـ هيفاء وهبي

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن هناك بعض الفنانين الذين يظهرون على المسرح ويغنون ولكنهم لا يعتمدون على أصواتهم وأغانيهم، وإنما على «الرقص والملابس المثيرة»، موضحًا: «أول ما جيت النقابة كانت واخداني الجلالة وعملت بيان قولت فيه إننا عايزين نطور الفن، وقولنا إن الفنانات المصريات والعرب يلتزموا شوية في الملابس اللي بيظهروا بيها على المسرح، ولكن ساعتها مخلصناش وقالوا إننا بنتحكم في لبس الفنانات، ودخلوا الموضوع في كلام فارغ أو سخيف».

وأضاف: «في البداية كانت هيفاء وهبي لابسة لبس خارج عن الطبيعي والعادي، وقصير زيادة عن اللزوم، وأنا تواصلت معها وكلمتها بمنتهى الحب، وهي طبعًا بتحترمني وتحبني جدا، وقلت لها: (المصنفات اعترضت على الصور اللي ظهرت، واللي ينفع يتلبس في أوروبا مينفعش يتلبس في مصر)، وهي تقبلت كلامي».

هاني شاكر لـ آمال ماهر: أتمنى أن تتراجع عن الاعتزال

ووجه رسالة إلى المطربة آمال ماهر قائلا لها: «بدعي لها من قلبي لو عندها مشاكل خاصة في حياتها تنتهي وأن تعدل عن قرار اعتزالها».

أنغام تربعت على عرش نجمة مصر الأولى

أجاب الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية عن سؤال «ما اسم الفنانة التي لمعت أكثر من غيرها، وتربعت على عرش نجمة مصر الأولى في عالم الغناء»، قائلًا: «توجد أكثر من فنانة، مثل المطربة أنغام، فهي مجتهدة وبتشتغل على نفسها كتير، وفيه نادية مصطفى».

تامر حسني أفضل من يجسد قصة حياتي.. ويسرا بدور زوجتي

وعن الممثل الذي يرغب في أن يجسد شخصيته في قصة حياته، أجاب: «لما غنيت مع تامر حسني نسيانك صعب شعرت بأنه قريب من قلبي واللون الذي أغنيه، وأرى أنه يجسد شخصية حياتي».

كما سأله مقدم البرنامج، عن الفنانة التي يريد أن تلعب دور زوجته في مسلسل يروي قصة حياته، فقال: «بحس إن يسرا فيها شوية من نهلة، متحملة مسؤولية وشخصيتها قريبة منها».

محمد صبحي سيترك بصمة لو عمل في عالم السياسة

وطلب منه مقدم البرنامج تسمية فنان أو فنانة يعتقد أنه قد يكون بارعًا في مجال السياسة، ليجيب: «محمد صبحي، فأنا أرى أنه فنان قدير ولو عمل في عالم السياسة سيترك أثرا كبيرا».

أتمنى تقديم «دويتو» مع سيلين ديون وفيروز وسعد لمجرد

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه يتمنى أن يقدم «ديو» مع النجمة العالمية سيلين ديون وجارة القمر فيروز ونجوى كرم.

وحول الفنان غير المصري الذي يحب أن يقدم ديو معه، قال: «أحب سعد لمجرد»، كما تطرق نقيب المهن الموسيقية إلى أجمل أغنية سمعها في الفترة الأخيرة.

شغل عمرو دياب في الفترة الأخيرة عاجبني جدا

«شغل عمرو دياب في الفترة الأخيرة عاجبني جدا، مثل اتعلموا ويوم تلات، وبالنسبة للأغنية غير المصرية، فأنا أفضل بالبنط العريض، واللي باعنا خسر دلعنا لراغب علامة».