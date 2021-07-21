عاجل.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبوتشت، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.