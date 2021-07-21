إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بسوهاج

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بقرية الشيخ حمد دائرة مركز سوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة، بلاغًا بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بقرية الشيخ حمد، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لمكان الحادث، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص، إصابة كل من «فليوتي أشرف فوزي 10 سنوات، بكسر في الساق الأيمن والساق الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، كيرلس حلمي يعقوب 23 سنة، باشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة، يوسف عادل وأقيم 23 سنة، باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفخذ الأيسر وغيبوبة، متى جابر جاد، 40 سنة، بجروح متفرقة بالوجه والذراعين، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق.