قصة رضيع مجهول الهوية كسب تعاطف طاقم مستشفى أبوتشت وبكى عليه أمين شرطة

في مشهد تقشعر له الأبدان، وتخشع له القلوب، وتبكي له العيون، كان بطله رضيعا عمر ساعات، مجهول الهوية، عثر عليه في موقف سيارات الأجرة قرية عزبة البوصة في مركز أبو تشت، بمحافظة المنيا.

فور انتقال الرضيع بمعرفة الأهالي إلى مستشفى المركز، كسب تعاطف الطاقم الطبي وفريق التمريض وكل العاملين حتى أمن المستشفى، الذي بكى أحدهم حزنا على ما وصل إليه المجتمع المصري، حين يقوم أحد بإلقاء طفل في القمامة.

منظر الطفل الذي عثر عليه بحبله السري ودماء الولادة تكسو جسده، في موقف قرية عزبة البوصة، أثار غضب المواطنين في مركز أبوتشت، خاصة ومحافظة قنا، من تكرار مثل هذه الوقائع من العثور على أطفال مجهولة الهوية ناتجة عن علاقات غير شرعية، في مجتمع تحكمه العادات والتقاليد التي تلفظ مثل هذه الجرائم التي تشوه المجتمع الصعيدي المعروف عنه الحزم في العلاقات الاجتماعية من خلال العائلات والقبائل.

يقول محمود زين الدين، أحد المواطنين الذي عثر على الطفل، وظل متواجدا في مستشفى أبوتشت معه، «لأول مرة يكون الطاقم الطبي بالمستشفى يتصارع في مساعدة الطفل الرضيع، الكل حاول مساعدته وفق الإمكانيات التي كانت تحت أيديهم، حتى تلقى الطفل كل الإجراءات الطبية اللازمة، منها فصل المشيمة وقطع الحبل السري، الجميع تعاملوا معه بقمة الإنسانية».

وتابع في تصريحاته لـ «الوطن»، «المشهد الرهيب حرك كل المشاعر بي، مكثت معهم، حتى قام أحد الاطباء بالأذان والتكبير في أذن الطفل، لدرجة أن أمين الشرطة بكي حزنا على هذا الطفل، بأي ذنب يولد من غير أب وأم يحمل أسمه».

وأكمل المواطن «في النهاية تم وضعه في الحضانة بعد صدور قرار النيابة العامة، كما أن هناك أشخاصا كثر من أهالي مركز أبوتشت وفي محافظة قنا، بعد نشر قصة الطفل على موقع التواصل الاجتماعي، تواصلوا مع المستشفى وطلبوا أن الطفل يعيش معهم».

ويقول مصطفى عبدالرحمن، من مركز نجع حمادي، «هذه الحالة الثانية التي عثر عليها من أول يناير في شمال قنا، والخامسة خلال شهر كامل، الأمر الذي يدل على وجود أزمة كبيرة في مجتمعاتنا، وسببها تراكم الأخطاء والعادات والتقاليد، دون أن يعمل أحد على حلها، ما أنتج هذا العوار غير الأخلاقي، قلوب قاسية تلقى أبناءها في القمامة وفي الطرقات خشية من الكشف والمعارة».

وعلق على واقعة الطفل، قائلا «فعلاً خسارة طفل بالجمال دا يترمى كل اللي شافه حبه، وطلب يتمناه».

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد العثور على رضيع حديث الولادة داخل كيس وعلى قيد الحياة بجوار موقف عزبة البوصة في مركز أبوتشت، وتكثيف الإجراءات لكشف ملابسات الواقعة وتكليف وحدة المباحث التحري، وكلفت النيابة العامة بوضعه في حضانة مستشفى أبوتشت، ونقله إلى مركز إيواء الأطفال مجهولة النسب.