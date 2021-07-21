مسرح ساحة الهناجر يستعد لانطلاق برنامج «صيف الإنتاج الثقافي» غدا

يستعد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، لانطلاق فعاليات برنامج «صيف قطاع الإنتاج الثقافي»، الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة من مساء غد الخميس، وتستمر فعالياته حتى 16 سبتمبر المقبل.

وتفتتح فرقة «رضا» بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، أولى ليالي البرنامج بمجموعة من حفلاتها، حيث يستمتع الجمهور فيها بأشهر استعراضات الفرقة تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، منها «وردة يابلدي، الفلاحين، موشح آه لقلبي، سماح النوبة، العرقسوس، الحجالة، الطبول، النوبة»، وذلك فى الثامنة مساء في الفترة من 22 وحتى 31 يوليو الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويتضمن برنامج «صيف قطاع الإنتاج الثقافي» طوال مدته، فقرات فنية وغنائية أخرى، تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، إلى جانب عرض أوبريت «الليلة الكبيرة» لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس «علي بابا والأربعين حرامي» لفرقة «تحت 18»، ومسرحية «محل اللعب» لمركز الهناجر للفنون.

ويقدم القطاع حفلاته بسعر تذكرة 30 جنيها، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بالنسبة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع.