تسريبات تكشف موعد إصدار ويندوز 11 من مايكروسوفت

يترقب عدد كبير من الأشخاص حول العالم، تاريخ الإصدار المرتقب لنظام التشغيل Windows 11 والذي قد تسرب عن طريق الخطأ عبر الإنترنت، حيث كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية «Intel»، عن ملفات تشير إلى إصدار «Windows 11-64 - تحديث في أكتوبر 2021 - الإصدار 21H2». والتي أوضحت أن Windows 11 سيكون متاحًا في أكتوبر من هذا العام.

وقال موقع «the sun» إن مايكروسوفت Microsoft، تقول إن البرنامج «سيصدر لاحقًا في عام 2021 وسيتم تسليمه على مدار عدة أشهر».

يأتي أحدث تسريب من ملاحظات الإصدار التي نشرتها «Intel»، مع معلومات حول برنامج تشغيل «GPU» الجديد، وتم بالفعل تداول الشائعات عبر الإنترنت حول تاريخ إصدار محتمل في أكتوبر.

وسيضيف التسرب الجديد الوقود إلى هذا الانتظار من الاشخاص، لكن مايكروسوفت ظلت صامتة، كما هو الحال مع جميع الشائعات والتسريبات، وسنحتاج إلى الانتظار حتى صدور كلمة رسمية من الشركة قبل أن نعرف موعدًا محددًا لإصدار Windows 11.

سعر Windows 11 وطريقة تنزيله هل سيكون مجانيا للجميع؟

في وقت لاحق من هذا العام، سنبدأ في رؤية أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية المباعة مع Windows 11، لكن ربما لديك جهاز كمبيوتر بالفعل، وتريد فقط ترقيته، والخبر السار هو أن Windows 11 سيكون مجانيًا تمامًا كترقية من Windows 10.

إذا كنت تقوم بتشغيل نظام تشغيل أقدم، فيمكنك الترقية إلى Windows 10 ثم Windows 11 إذا كنت تفضل ذلك.

سيشمل الوصول المبكر الانضمام إلى برنامج Windows 11 Insider، وإذا كنت ترغب في الانضمام ، فانتقل إلى موقع Windows Insider على الويب ، وانقر فوق تسجيل واتبع خطوات التسجيل.

يمكنك أيضًا التسجيل عبر جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 بالانتقال إلى الإعدادات ، والنقر فوق «التحديث والأمان» ثم «برنامج Windows Insider».