الهند تعلن عدد المصابين بالفطر الأسود بها: 45 ألفا في شهرين

أعلنت نيودلهي أمس الأربعاء، بأنّ الهند سجّلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 45 ألف إصابة بـ «الفطر الأسود»، وهو المرض الفطري الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50% ويتفشّى خصوصًا في صفوف أشخاص قد أصيبوا بـ «كوفيد-19»، وقال نائب وزير الصحة بهاراتي برافين باوار، أمام البرلمان الهندي، إنّ أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب «الفطر الأسود»، وهو في العادة مرض نادر، لكنّه انتشر في الهند في صفوف أشخاص تعافوا من كورونا، بحسب «سكاي نيوز».

وهذا المرض الفطري الشديد العدوانية والذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، أجبر الجرّاحين على إزالة عيون وأنف وعظام الفكين لدى بعض المرضى لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ، ووفقًا للحكومة الهندية، فإن ولاية ماهاراشترا غربي البلاد هي الأكثر تضرّراً بهذا المرض إذ سجّلت 9348 إصابة.

وينتج مرض «الفطر العفني»، المعروف باسم الفطر الأسود عن كائنات تُسمّى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد، والأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء هم مرضى السكر وضعف جهاز المناعة والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء، وقبل جائحة كورونا كانت الهند تسجّل 20 إصابة فقط بهذا الداء بشكل سنوي.

وأرجع الخبراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بهذا الداء إلى الإفراط في استخدام السترويدات لعلاج مرضى «كوفيد-19»، ومع ارتفاع أعداد المصابين بالفطر الأسود، أعلنت الحكومة الهندية في مايو الماضي بأن هذا الداء أصبح وباء.

وبحسب الأرقام الحكومية فقد بلغ عدد الإصابات بهذا المرض ذروته في مايو ويونيو الماضيين، قبل أن ينخفض بشكل كبير، ووفقًا لصحيفة «هندوستان تايمز»، فقد سجّلت زيادة في الإصابات بهذا الداء بين الأطفال في ولاية راجاستان شمالي البلاد.