«العليا للفيروسات»: الفطر الأسود لا يهاجم إلا أصحاب المناعة الضعيفة

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنواع الفطريات، موضحة أن منها ماهو أخضر وأحمر وأسود والعديد من الألوان والأنواع المختلفة.

وذكرت أن أخطر الفطريات هو الفطر الأسود الذي يهاجم أصحاب المناعة الضعيفة جدًا، وكذلك المصابين بالأمراض التي تؤثر على المناعة وتؤدي إلى ضعفها الشديد، مؤكدة أن الفطريات غير معدية ولا تنتقل من شخص لآخر إلا لأصحاب الأمراض المتعلقة بالمناعة.

وأكدت عضو العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفطر الأسود غير معدٍ، وأن مقاومته والقضاء عليه تتمثل في النظافة وتطهير الأسطح والأماكن المعيشة، وكذلك الاهتمام بنظافة الأجهزة والأدوات وأماكن الجلوس وأركان المنزل، بجانب الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة لمناعة الجسم، فضلًا عن الابتعاد عن تجنب تناول الأدوية بمختلف أنواعها دون استشارة الطبيب المختص.

وتابعت، عضو العليا للفيروسات التنفسية، أنه لاتوجد أي علاقة بين فيروس كورونا والفطر الاسود، موضحة أن الفطريات بصفة عامة ذو طبيعة انتهازية تهاجم جسم الإنسان مباشرة، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة التي من بينها المصابين بفيروس كوروناز

وأشارت إلى أن علاج الفطريات متاح في مصر وفق للبروتوكولات العلاجية، وأن الاستعمال الخاطئ للأدوية يؤدي إلي حدوث مضاعفات لجسم الإنسان.

وشددت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، فضلًا عن تطبيق التباعد الاجتماعي.