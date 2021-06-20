الفطر الأسود.. متى تكون إصابة الفطريات خطرة على الأطفال؟.. طبيبة تجيب

لا تزال المخاوف من الإصابة بالفطر الأسود تؤرق المواطنين، الأمر الذي زاد مع المنشورات غير الواعية من قبل أولياء الأمور، حول إصابة الأطفال بالفطريات، وهو ما ربطه البعض بالإصابة بالفطر الأسود، ما سبب حالة من القلق لدى الأهالي على أبنائهم.

«الوطن» تواصلت مع الدكتورة إيريني نبيل، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة وعلاج حساسية صدر الأطفال في الإسكندرية، للوقوف على مدى خطورة إصابة الأطفال بالفطريات، وعلاقة ذلك بإصابة الفطر الأسود.

وتقول الدكتورة إيريني نبيل إن الفطريات كائنات ضعيفة جدًا، يوجد منها النافع والضار، ومنها الموجود في الأجسام، دون ضرر في حالات ضعف المناعة.

هل الأطفال معرضة للإصابة بالفطريات؟

وأضافت نبيل لـ «الوطن» أنه يوجد أنواع عديدة من الفطريات يمكن أن تصيب الأطفال مثل الفطر الأبيض في الفم واللسان، للأطفال الرضع، وبعض الفطريات التي تسبب التهابات مكان الحفاظة، مؤكدة أن جميعها عدوى بسيطة متكررة للأطفال الرضع.

متى تكون الإصابة بالفطريات خطرة على الأطفال؟

وأكدت أخصائي طب الأطفال، أنه يوجد 6 حالات، تكون خلالها الإصابة بالفطريات خطرة على الأطفال:

1- الأطفال المبتسرون حديثي الولادة ونقص النمو.

2- الأطفال المصابون بأمراض نقص المناعة.

3- الأطفال اذين يتناولون أدوية لأمراض الكورتيزون لفترات طويلة.

4- الأطفال المصابون ببعض أنواع الأورام مثل سرطان الدم.

5- الأطفال المصابون بمرض السكر في الدم.

6- الأطفال الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة بعد عمليات زراعة الأعضاء.

ما هي شكل الإصابة بالفطر الأسود وكيف تحدث؟

- تدخل العدوى للجسم عن طريق وجود خدش أو قرح في الأغشية المخاطية.

- تكون دائما العدوى في الأنف أو العين، ومن المحتمل أن تصل للمخ أو الرئة.

- الإصابة غير معدية من شخص لشخص، وتكون الإصابة شديدة فقط في حالة ضعف المناعة.

طرق الوقاية من الفطر الأسود في الأطفال

- النظافة الشخصية.

- التخلص من الفواكه والخضروات المتعفنة.

- العلاج المبكر فور الإصابة.

- العنايه المستمرة بالأطفال الأكثر عرضة للإصابة.