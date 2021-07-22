حنان مطاوع: كل ما أنجح أحصل على ورشة أو تدريب جديد

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تطور أدائها الفني باستمرار من خلال الورش الفنية مع فريد النقراشي والفنان أحمد ماهر والمدرب توم، مؤكدة أنها كلما تحقق نجاحا تحصل على تدريب جديد في ورشة جديدة، لأن التغيير سنة الحياة، وهي تريد تقديم أداء أفضل، مواصلة: «النجاح مش دايم ولازم أفضل أطور عشان أحقق حاجة في حياتي عشان لو مطلعتش قدام هرجع ورا وأنا مش عاوزه كده وأنا بغير جدا إن الممثلين اللي برا بيعرفوا يطوروا نفسهم وبيغيروا من أدائهم ويشتغلوا في أدوار جديدة، وإحنا المصريين صناع السينما أتمنى يبقى عندنا كده عشان المشاهد المصري والعربي حق يشوف الفنانين بتطور وبتأدي بأداء أعلى».

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي، في حلقة أمس الأربعاء، في برنامج «ليالي ten»، المذاع على فضائية ten، إلى أن مسلسل القاهرة كابول كان مقرر نزوله في رمضان 2020، ولكن تم تأجيله لعام 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أما مسلسل «ورد»، فقد توقف بسبب مشاكل إنتاجية والسيولة المادية، إلا أنها رفضت مسلسلا ثالثا بسبب وجود تصوير خارج مصر وهذا يتعارض مع تصويرها لمسلسلات داخل مصر.

وأوضحت الفنانة حنان مطاوع، إلى أن دورها في القاهرة كابول حظى بنجاح كبير رغم أن مساحته صغيرة ضمن العمل، وهذا جاء بشهادة النقاد موجهة الشكر إلى المولى عز وجل، وإلى النقاد، لافتة إلى أنها تعتبر أن دور الفنانة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن هو أفضل أداء في رمضان 2021.