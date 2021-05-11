حنان مطاوع: قالوا عليا مغرورة بعد مسلسل «سارة».. ومبحبش النميمة

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج «لأول مرة» الذي تقدمه الإعلامية إيناس الشواف، على محطة راديو إنرجي 92.1، وتحدثت حنان مطاوع خلال اللقاء عن بداية مشوارها الفني والانطباعات الأولى في حياتها، وطريقتها في التعامل مع الأمور الحياتية والشخصية والعملية.

وقالت حنان مطاوع، إنَّها شخص لا يستطيع وضع خطط مستقبلية بعيدة المدى، لكنها تأخذ قرارات آنية مثل لعب الرياضة أو بداية «الدايت»، وبشكل عام تعتبر أن القطفة الأولى وبداية الأشياء لها طعم خاص جدًا ومختلف بالنسبة لها.

وعن شخصيتها، قالت حنان مطاوع، إنَّها متفاءلة بشكل عام، وتحاول دائما وتمنح نفسها فرصة ثانية لتحسين الأوضاع والأشياء، أما عن الانطباعات الأولى فهي مؤثرة بالنسبة لها.

وأوضحت الفنانة حنان مطاوع، أنَّها مقتنعة بأنَّ إحساسها المبدأي لا يخيب لكنها تمنح فرصة أخرى حتى لا تكون سيئة الظن، وهي بشكل شخصي تضررت من الانطباع الأول الخاطيء بعد تقديم مسلسل سارة.

وأشارت إلى أنها بعدما قدمت مسلسل «سارة» مع حنان ترك وصفت بالشخص المتعالي والمسيطر والمغرور موضحة أنَّ «أوصاف الشخصية وكسوفها وقلة تعاملاتها الاجتماعية أكدت هذه الأوصاف».

وقالت حنان مطاوع، إنَّ «أول لوكيشن تصوير لها كان في أفلام روائية قصيرة تم تصوير في منزل أحد أصدقائها من الفنانين المبتدئين لعدم توفر ميزانية، لكن أول لوكيشن رسمي لها كان في شرامنت لتصوير دورها في مسلسل «حديث الصباح والمساء».

أما عن أول عمل مثّل البداية الحقيقية لها، فقالت حنان مطاوع إنَّه كان في مسلسل «أميرة في عابدين»، وفيما يخص العمل الذي «لقط مع الجمهور» كان مسلسل «سارة» إخراج شيرين عادل.

وذكرت الفنانة، أنَّها لا تحب الشخص النمام الذي يتحدث عن الناس كثيرا، وتبعد عنه دائما، وتعتبر كل لحظة مع ابنتها هي أول وأهم شيء في يومها.