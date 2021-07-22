محافظ شمال سيناء يزف أولى بشريات العيد لأهالي رفح: التسليم أول يناير

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال استقباله لعواقل ومشايخ سيناء، إن هناك عدة بشريات لأهالى سيناء سوف تتوالى مع نهاية العام الحالي، منها قرب الانتهاء من مدينة رفح الجديدة، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بأهالي سيناء.

وأوضح «شوشة»، أن رفح الجديدة تتكون فى مجملها من 626 عمارة سكنية، وتتكون كل عمارة من دور أرضي و 3 طوابق علوية بإجمالى 10016 وحدة سكنية، 400 بيتًا بدويًا لتوزيعها على المستحقين أوائل العام المقبل، بالإضافة إلى منطقة خدمات مركزية عبارة عن: مستشفى، مسجد، دار مناسبات، نقطة شرطة، مطافي، بريد، سنترال، مخبز، محطة أتوبيسات مركزية، سوق تجاري، مجمع مدارس، وخدمات أخرى متنوعة، وأيضا شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وباقي مرافق البنية التحتية بالمدينة».

وقال المحافظ إنه جرى الانتهاء من 84 عمارة كمرحلة عاجلة فى رفح الجديدة عبارة عن دور أرضي و3 طوابق علوية لكل عمارة بإجمالى 1344 وحدة سكنية، مجاورة سكنية تضم 200 بيتًا بدويًا، ومنطقة خدمات مركزية لتسليمها كمرحلة أولى فى أول يناير القادم.

وكان المحافظ أعلن خلال اجتماعه بعواقل رفح، أن الأولوية لأبناء رفح من المقيمين فى تجمعات خارج المحافظة.