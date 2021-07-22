إزاي تحرر توكيل بيع سيارة أونلاين.. اعرف الشروط والخطوات

إذا كنت تريد شراء سيارة أو بيعها، وأردت تحرير توكيل بيع لها من الشهر العقاري، وليس لديك وقت كاف للذهاب أو كنت تحاول الابتعاد عن الزحام والتكدس، فإن وزارة العدل أتاحت من خلال بوابة مصر الرقمية الإلكترونية، إمكانية استخراج التوكيل من على بعد وأنت في أي مكان سواء في منزلك أو عملك، ولمعرفة إجراءات وشروط استخراج التوكيل، فإن «الوطن» توضحها لك في النقاط التالية:

الشروط

1) طالب خدمة توكيل البيع لابد أن يكون صاحب المركبة الأصلي وألا يقل عمره عن 21 سنة.

2) أن تكون رخصة المركبة سارية.

3) أن تكون المركبة ملكاً لشخص واحد وألا تكون مشتركة بين أكثر من مالك.

4) التوكيلات وعقد البيع يكون للمركبة الملاكي فقط والتي تحتوي أرقامها على حروف وأرقام.

5) يمكن عمل عقد البيع والتوكيل لأكثر من طرف واحد.

6) أن تكون بطاقة الرقم القومي للطرفين سارية.

7) يجب إدخال الرقم القومي ورقم المصنع للطرف الثاني، ورقم المصنع هو رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي.

8) أن يكون طالب الخدمة أحد الأطراف الأولى للمحرر.

الخطوات والإجراءات

1) إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية من خلال إدخال الاسم والرقم القومي واسم المصنع، وهو رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، واسم الوالدة، ورقم الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني، بالإضافة إلى تعيين كلمة سر خاصة بك.

2) الدخول إلى الحساب بعد انشائه من خلال ادخال رقم الهاتف والمحمول والرقم السري الذي قمت بتعيينه سابقاً.

3) الدخول على القائمة الرئيسية للخدمات المختلفة واختيار خدمة «مركباتي».

4) بعد الضغط على زر «مركباتي» سوف تظهر قائمة من الخدمات المختلفة.

5) يتم الضغط على زر «تحرير توكيل بيع مركبة».

6) إدخال بيانات السيارة وهي رقم اللوحة ونوع الترخيص واسم المحافظة ورقمي الماتور والشاسية ووحدة الترخيص ورقم وتاريخ انتهاء شهادة براءة الذمة.

7) إدخال بيانات التوكيل ونوعه إذا كان توكيل بيع للغير والتصرف مع المرور من عدمه والسماح بالتجديد أو التررخيص أم لأ.

8) إدخال بيانات الطرف الأول الأسم وبطاقة الرقم القومي واسم المحافظة والحي والعنوان بشكل تفصيلي.

9) إدخال بيانات الطرف الثاني من الأسم والرقم القومي واسم المحافظة والحي والعنوان بشكل تفصيلي.

10) إدخال بيانات الاستلام من خلال اختيار اسم المحافظة وعنوان مكتب التوثيق الذي تريد استلام التوكيل منه، وكذلك اختيار تاريخ وموعد الاستلام المناسب لك.

11) تيتح لك البوابة امكانية تعديل أو حذف أي من البيانات إذا كنت ادخلتها بشكل خاطيء وذلك قبل التأكيد ودفع الرسوم.

12) دفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية أو من خلال شبكات التحصيل الإليكترونية.

13) في حال اختيار شبكات التحصيل الإليكترونية سوف تحصل على كود رقمي متاح لعدد ساعات معينة يمكن خللها التوجه إلى أقرب منفذ لشبكات التحصيل مثل فوري وأمان ومصاري وغيرها من الشبكات المختلفة.