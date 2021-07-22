بعد مواجهة الأولمبياد.. تعرف على حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا

خاض المنتخب الأولمبي، اليوم الخميس، أولى مواجهاته في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، أمام منتخب إسبانيا المميز، ولكن كرة القدم لم تكن هي الوحيدة التي تجمع البلدين في تلك الفترة، فهناك علاقات أخرى سياسة واقتصادية.

وبحسب السفير عمر سليم، سفير مصر بإسبانيا، فإن العلاقات الثنائية بين الدولتين جيدة بشكل عام، مشيرًا إلى أنها تتميز بالتشعب وشمول كل المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية، وأن التعاون المشترك تدعمه كل الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري والاقتصادي 2.5 مليار يورو سنويا.

وأكد السفير أن الشق الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا متميز، موضحًا أن إسبانيا لها استثمارات في مصر في مجال الغاز والطاقة المتجددة، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء في السويس، ومشروعات مشتركة لتحلية مياه البحر وخدمة المدن الجديدة في شمال مصر.

وبحسب تقرير سابق لمكتب جهاز التمثيل التجاري بمدريد، فإن صادرات مصر غير البترولية إلى إسبانيا - بدون الغاز والبترول - حققت قفزة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية، وشهدت زيادات متتالية عاما بعد عام، ووفقا للتقرير، فإن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية خلال هذه الفترة أدى إلى ارتفاع ترتيب إسبانيا بين أهم الدول في الاتحاد الأوروبي المستقبلة للصادرات المصرية، لتحتل إسبانيا المركز الثالث بعد كل من إيطاليا والمملكة المتحدة، وتسبق كل من فرنسا وألمانيا.

وأضاف أن من أبرز بنود الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية التي شهدت ارتفاعا خلال تلك الفترة كانت الخضر والفاكهة الطازجة.

وتابع التقرير أن هناك ارتفاع في صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات بنسبة 42 ٪ تقريبا، لتسجل 126 مليون يورو في عام 2019 مقابل نحو 89 مليون يورو عام 2015، مما جعل إسبانيا واحدة من أهم الدول في العالم استقبالا للصادرات المصرية من بنود الملابس الجاهزة والمنسوجات.