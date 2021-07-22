إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بين أبناء عمومة بأسيوط

أصيب شخص بطلق ناري فى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة «قراعة»، بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، ونُقل المصاب إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة «قراعة» بقرية الواسطى دائرة المركز، ووقوع مصاب.

وسيطرت قوات من الشرطة ومباحث المركز على الموقف، وتمكنت من وقف إطلاق النار وفض المشاجرة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين أبناء عمومة من العائلة بشارع النقابة، بجوار مدرسة سوزان مبارك، ما أسفر عن إصابة أحمد محمد عثمان قراعة، 56 سنة، بطلق ناري، ونُقل لمستشفى أسيوط العام.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق من مباحث المركز، أن من قام بإطلاق النار هو علي حسانين محمد، وضُبط المتهم والسلاح المستخدم، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.