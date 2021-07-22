التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو، بالتعادل السلبي دون أهداف بين المنتخبين.

التشكيل الرسمى لمصر وإسبانيا وبدأ المنتخب المصرى المباراة تحت قيادة شوقي غريب، المدير الفنى بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، محمود الونش، أحمد حجازي، كريم العراقي، أحمد ابوالفتوح، أسامة جلال، أكرم توفيق، إمام عاشور، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان.

بينما المنتخب الإسباني بدأ بتشكيل مكون من: يوناي سايمون ومينجويزا وإيريك جارسيا وباو توريس وميراندا وميرينو وبيدري وداني سيبايوس وأسينسيو وأولمو وأويارزابال.

بدأت المباراة وسط استحواذ على الكرة من لاعبي المنتخب الأسباني حتى الدقيقة الرابعة، وبعدها توقفت المباراة بعد سقوط مينجويزا لاعب المنتخب الإسباني على أرضية الملعب بعد تدخل قوي من أحمد فتوح ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

ومع الدقيقة السادسة، يحصل أحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب على البطاقة الصفراء بعد تدخله القوي مع لاعب إسبانيا، وبعدها لعب خوان ميراندا تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها أحمد حجازي خارج منطقة الجزاء، وبعدها سيطرة نسبية من جانب منتخب إسبانيا عن طريق التمريرات القصيرة في منتصف الملعب بدون خطورة على مرمى الشناوي، حتى الدقيقة 20.

وشهدت الدقيقة العشرين من أحداث الشوط الأول التبديل الأول الاضطراري لمنتخب إسبانيا بخروج أوسكار مينجويزا جارسيا للإصابة ونزول خيسوس فاييخو بدلا منه، ويواصل الأسبان الاستحواذ على الكرة، ومع الدقيقة 26 سدد أسينسيو الكرة في أقصى الزاوية اليسرى وأمسك بها محمد الشناوي بسهولة.

تعادل سلبي بين منتخب مصر وإسبانيا وفى الدقيقة 27 كاد المنتخب الإسباني أن يحرز الهدف الأول في المباراة، بعد أن سدد داني سيبايوس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ارتدت من القائم الأيسر للمرمى، وتنحصر الكرة بين لاعبي الفريق حتى الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، وسط تألق من ثنائي خط دفاع المنتخب المصري محمود الونش وأحمد حجازي.

مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو وشهدت العشر دقائق الأخيرة من عمر الشوط ضغط قوي واستحواذ كامل على الكرة من جانب لاعبي الماتادور، مع تراجع جميع لاعبي منتخب مصر أمام منطقة الجزاء، ويحصل طاهر محمد طاهر على الكارت الأصفر بعد تدخله العنيف مع سيبايوس لاعب أسبانيا، الذي غادر الملعب متأثرا بإصابته في تغيير ثاني للمنتخب الإسباني، قبل أن ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.