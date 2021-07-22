«الإقليمية لتنشيط السياحة»: بدأنا تجهيزات عيد الأضحي قبل شهر

قال عثمان الحسيني، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، إنَّه تم التجهيز قبل بدء عيد الأضحي المبارك بشهر كامل، حيث تمّ فحص كل الحدائق وأماكن التنزهه المطله على النيل، وكذا تم إضافة مظلات وفحص البوفيهات، مع إضافة عدد من المأكولات والمشروبات الخفيفة في أسيوط.

«الحسيني»: الصحة أرسلت سيارات أسعاف تتمركز بالحدائق العامة

وأضاف «الحسيني»، خلال تصوير خارجي معه لبرنامج «هذا الصباح»، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنَّ وزارة الصحة دائما ما ترسل عربات إسعاف تتمركز في الحدائق العامة، كما تنتشر قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية على المراكب النيلية والشواطئ.

«الحسيني»: منتبهون لتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح أنَّ محافظة أسيوط قد استقبلت عدد محدود من المواطنين في بداية اليوم، وزادت الأعداد تباعًا حتى وصلت الأعداد إلى الكثيرة: «احنا واخدين بالنا كويس من الإجراءات الاحترازية، وحطينا عند البوابات معقمات وكمامات، وبنراجع تواجد المواطنين وتزاحمهم، وبنحاول نعمل تباعد بينهم، وبنستقبل المواطن ولحد ما ينصرف عينا بتكون عليه، وأحنا مستعدين».

وأكّد أنَّ القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بالمواطن خاصة محدودي الدخل، «المواطن المقتدر بيقدر يروح الأماكن والنوادي الخاصة، ولكن الأماكن العامة بيكون سعرها رمزي بيصل لجنيه أو اتنين جنيه، والمصروفات بسيطة جدا».

وكان المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، قال في تصريح سابق له إنَّ موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة كان حدثًا ثقافيًا وفنيًا مهمًا ويعتبر احتفالًا بإعلان الجمهورية الجديدة، كما أنَّ التغطية الإعلامية العامة الخاصة به كانت مميزة للغاية.