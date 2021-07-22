«كان مصدوما».. أول رد فعل من قاتل والده في عيد الأضحى بالإسماعيلية

كشفت مصادر أمنية عن أن الشاب المتهم بقتل والده في محافظة الإسماعيلية، كان «مصدومًا» بسبب ارتكابه جريمته في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وقالت المصادر، إن الشاب لم ينطق بكلمة خلال توجهه إلى النيابة العامة لبدء التحقيق معه في الواقعة، والمتهم فيها بعد مواجهته بجريمته وضبط السلاح المستخدم فيها.

بدأ فريق من النيابة العامة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التحقيق مع شاب عشريني متهم بقتل والده بسكين مطبخ.

ويناقش فريق من نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، بإشراف المستشار شريف معتز، المتهم بسرايا النيابة لمعرفة سبب ارتكابه للواقعة.

ولقي شخص خمسيني مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بعد طعنه بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته.

ونجح ضباط البحث الجنائي برئاسة المقدم مروان الطحاوي، رئيس وحدة مباحث قسم ثان، في ضبط الشاب المتهم بارتكاب الواقعة، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة والتحفظ عليه، فيما أشارت المصادر إلى أن الشاب في العشرينيات من العمر ويدعى «م.م.س»، طالب بإحدى معاهد الهندسة الخاصة بمحافظة القاهرة.

وبحسب جيران للمجني عليه، فإن مشادة وقعت بينه وبين نجله تطورت إلي ضرب الأب لنجله، إلا أن الابن استعان بسكين مطبخ وسدد عدة طعنات لوالده تسببت في وفاته.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.