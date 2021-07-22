عاجل.. طالب هندسة بالإسماعيلية «يضحي» بوالده في ثاني أيام العيد

لقي شخص مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، ثان أيام عيد الأضحى المبارك، بطعنة بسلاح أبيض عدة طعنات، على يد نجله أودت بحياته.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم شرطة ثان، يفيد مصرع شخص بمنطقة الحكر بدائرة القسم على يد نجله.

وعلى الفور شكل اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، فريق بحث برئاسة المقدم مروان الطحاوي رئيس وحدة مباحث قسم ثان لفحص الواقعة.

ونجح ضباط البحث الجنائي من ضبط الشاب المتهم بارتكاب الواقعة وضبط «سكين مطبخ»، السلاح المستخدم في الجريمة والتحفظ عليه.

وقالت المصادر الأمنية أن الشاب المتهم بقتل والده في العشرينيات من العمر ويدعى «م.م.س»، طالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة بمحافظة القاهرة.

وبحسب جيران المجني عليه، فإن مشادة وقعت بينه وبين نجله تطورت إلى ضرب الأب لنجله، إلا أن الابن استعان بسكين مطبخ وسدد عدة طعنات لوالده تسببت في وفاته.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.