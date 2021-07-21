العثور على جثة طفل غارقة في ترعة الإسماعيلية ومصرع شخص بالقليوبية

عثر أهالي قرية أبوزعبل بمركز الخانكة في القليوبية، على جثة طفل يبلغ عمره 14 عامًا، غريق بترعة الإسماعيلية، وتبين أنه دون ملامح، وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة، وحُرر محضر بالواقعة.

وأمر المستشار احمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، بانتداب الطب الشرعي وتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتكليف أجهزة البحث الجنائي بتحديد هويته، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة طفل دون ملامح، غارقًا بمياه ترعة الإسماعيلية بأبوزعبل، دائرة مركز الخانكة، وجرى نقل جثة المتوفى لمستشفى الخانكة العام.

في سياق آخر، تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف هوية العثور على جثة متوفى مجهول الهوية صدمه قطار بمحطة أبوزعبل، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من قسم الخانكة، يفيد بوجود حادث تصادم قطار رقم 420 بشخص في محطة قطار أبوزعبل

وبالانتقال وبالفحص، تبين العثور على جثة مجهولة لشخص صدمه قطار بمحطة أبوزعبل بدائرة الخانكة.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وكشف هوية المجني عليه، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق، لقيت سيدة مصرعها وأصيب 2 آخرين في حادث سقوط سيارة ملاكي فى الرياح التوفيقى بطوخ، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز طوخ، بسقوط سيارة ملاكي في الرياح التوفيقي.

واننقلت الأجهزة المعنية، وتبين مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.