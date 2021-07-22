الصحة: لقاح فيروس كورونا سيصبح موسميا مثل مصل الأنفلونزا

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنَّ لقاح فيروس كورونا سيصبح لقاحًا موسميًا كلقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أنَّ لقاح الإنفلونزا الموسمية يشهد تغيرات كل عام نتيجة التحورات للفيروس وظهور سلالات جديدة كل سنة وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ولقاح فيروس كورونا سيصبح كذلك، لافتا إلى أنَّ الجرعتين للقاح كورونا يمكن أن تصبح 3 جرعات لتحفيز مناعة الجسم ضد الفيروس وكذلك تحوّرات.

الصحة: الإصابة بفيروس كورنا حتى بعد أخذ اللقاح ورادة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ اللقاحات المتوافرة حاليا لفيروس كورونا مازالت تثبت أنها لها قدرة وفعالة تجاه الفيروس، مؤكّدا أنَّ اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة بدلًا من كونها خطيرة، ولكن وارد الإصابة بالفيروس رغم أخذ اللقاح، وهناك عدة أسباب لذلك وهو عدم اتباع الإجراءات الإحترازية الكافية أو الإصابة قبل أخذ الجرعة الأولى من اللقاح وفعالية اللقاح تبدأ بعد أخذه بـ10 أيام على الأقل.

وأوضح أنَّ تحوّرات فيروس كورونا على مستوى العالم هي متوقعة فتلك هي طبيعة الفيروسات، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية تعمل على عدم دخول أي تحورات للفيروس لمصر من خلال الموانئ والمطارات وتشدد الإجراءات الاحترازية خاصة من القادمين من دول تشهد تحورات خطيرة للفيروس، مؤكّدًا أنَّ هناك قادمين من الخارج تمّ عودتهم الى بلادهم على نفس الطائرة بعد اكتشاف إصابتهم بالفيروس وهذه الإجراءات ساعدت كثيرًا على عدم دخول تحوَرات حتى الآن مصر.

انخفاض المنحنى الوبائي لفيروس كورنا في مصر

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات الفيروس، سواء على مستوى الإصابات والوفيات، إلى انخفاض المنحنى الوبائي للفيروس، وسجلت الوزارة أمس تسجيل 49 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.