مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا تستأنف عملها بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، عن استئناف عمل مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، بعد توقفها يومي وقفة عرفة، وأول أيام عيد الأضحي المبارك.

وكانت مديرية الصحة أعلنت فى بيان لها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك أن مراكز اللقاح بالمحافظة سوف تستمر في أداء عملها طوال أيام الاجازات، عدا يومي، الوقفة، وأول يوم عيد الأضحى المبارك، الموافقين، 19 -20 يوليو الجاري، على أن تستأنف عملها ثاني أيام العيد.

وناشدت مديرية الصحة المواطنين، بسرعة التقدم لأخذ اللقاح، والذي يعطي بالمجان، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وخصصت محافظة المنيا 16 مركزاً لاستقبال المواطنين المسجلين للحصول على التطعيم بلقاح فيروس كورونا، موزعة على مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة للتطعيم باللقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد.

وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16:

1/ المركز الطبي الغربي بمركز المنيا.

2/ وحدة طب الأسرة بدماريس بمركز المنيا.

3/ المركز الطبي العام بمركز سمالوط.

4/ مركز فيروسات بمركز مطاي.

5/ المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار.

6/ وحدة طب الأسرة بالعباسية بمركز مغاغة.

7/ المركز الطبي الحضري بمركز العدوة.

8/ المركز الطبي الشرقي بمركز أبوقرقاص.

9/ المركز الطبي العام بمركز بملوي.

10/ مستشفى دير مواس العام.

11/ مستشفى سمالوط النموذجي.

12/ مركز طبي قلندول بمركز ملوي.

13/ مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة.

14/ مركز طبي القيس بمركز بني مزار.

15/ معهد الأورام بمدينة المنيا.

16/ بنك الدم بمدينة المنيا.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لاستيعاب كافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، للوصول إلى كافة فئات المواطنين.